Royal Flight запускает авиарейсы между Казанью и Сочи

Компания Royal Flight открывает авиарейсы по маршруту Казань-Сочи-Казань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казанского аэропорта.

Отмечается, что полетная программа стартует 26 мая. Самолеты будут летать дважды в неделю по средам и воскресеньям. Из Казани отправление запланировано в 14:55, а прибытие в Сочи — 17:25, в обратном направлении самолет будет вылетать в 19:15, а прилетать в Татарстан в 21:35.

«Полёты будут выполняться на воздушных судах Boeing 757-200 в компоновке 235 кресел», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"