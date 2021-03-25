Ростовчанина подозревают в нанесении травмы полицейскому

В отношении жителя Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта подозреваемый в подъезде многоквартирного дома в Ростове нарушал общественный порядок, будучи пьяным. На жалобы жильцов прибыл полицейский, который потребовал от мужчины прекратить противоправное поведение. В результате подозреваемый нецензурно выругался в адрес полицейского, а затем нанес ему удары рукой в область головы. Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму.

Наталья Шинкарева