В Челябинской области сотрудника инженерной организации подозревают в коррупции

Главного энергетика МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» обвиняют в получении взятки на сумму 400 тыс. руб. за приемку работ по договорам на обслуживание сетей освещения, сообщает пресс-служба управления следственного комитета региона.

По версии следствия, главный энергетик муниципального учреждения в период 2020 – начала 2021 гг. получил взятки в сумме более 400 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за беспрепятственную приемку работ по контрактам на монтаж и восстановление сетей наружного освещения Челябинска. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД региона, которые осуществляют оперативное сопровождение расследованию.

Против главного энергетика возбуждено уголовное дело по «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Трех сотрудников компании-подрядчика обвиняют в подкупе по пп. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных эпизодов.