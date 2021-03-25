Экспорт Ярославской области в Болгарию составил $6 млн

За 2020 год предприятия Ярославской области отгрузили на рынок Болгарии товаров на общую сумму $6 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. В сообщении отмечается, что Ярославская области поставляет в Болгарию шины, технический углерод, а также машиностроительную и химическую продукцию.

Также в департаменте уточнили, что, получив в Болгарии сертификаты, подтверждающие соответствие основным требованиям и стандартам Европейского союза, ярославские компании приобретают дополнительную возможность продвижения на рынки других стран.

«Дальнейшее развитие экономического сотрудничества с этой республикой позволит компаниям Ярославской области расширить свои границы присутствия на зарубежных рынках»,— пояснила директор департамента Галина Пенягина, уточнив, что наиболее перспективными направлениями для экспорта в Болгарию является продукция машиностроения, химической и металлургической промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, а также медоборудование, стройматериалы и информационные технологии.

Дарья Сабаева