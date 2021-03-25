Станислав Алейник возглавил Белгородский ГАУ в статусе ректора

На должность ректора «Белгородского государственного аграрного университета имени Горина» приказом Минсельхоза назначен бывший замминистра сельского хозяйства РФ, экс-вице-губернатор области по АПК Станислав Алейник, следует из сообщения пресс-службы университета. До назначения господин Алейник возглавлял вуз в статусе врио ректора.

«Мы в ближайшее время формализуем наши планы, изложенные в моей программе, которая была представлена нашему учредителю — Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: то желание, стремление стать национальным опорным университетом»,— заявил Станислав Алейник, выразив уверенность, что команде «это по силам».

Бывший замминистра сельского хозяйства РФ Станислав Алейник 1975 года рождения. Руководил белгородским АПК в течение семи лет. В начале 2020 года господин Алейник в статусе исполняющего обязанности возглавил Белгородский государственный аграрный университет имени Горина, сменив Александра Турьянского, достигшего предельного возраста ректора.

Подробнее об этом кадровом изменении — в материале “Ъ-Черноземье” «Вице-губернатор вернулся в науку».

Ирина Лобанова