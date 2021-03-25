К двум поселкам Волгоградской области построят асфальтированные дороги

В Волгоградской области возведут 7,2 км новой асфальтированной трассы к хутору Казачий Клетского района, а также 3,5 км от станицы Нехаевской до хутора Лобачевского. Об этом сообщили в областной администрации.

Контракты на строительство двух дорог в Нехаевском и Клетском районах области заключили в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — работы на объектах планируют начать уже в апреле.

В обладминистрации напомнили, что в 2021 году в 11 районах региона начнется строительство более 55 км новых дорог, еще 327 км существующих автомагистралей предстоит отремонтировать.

Мария Шахрай