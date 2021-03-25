В Прикамье на 6% увеличили площадь защиты лесов

В 2020 году защита лесов в Пермском крае от вредных организмов биологическим методом осуществлялась на площади 1 тыс. га, это на 6,4% выше уровня 2019 года. На эти цели было израсходовано 2 млн руб. Об этом сообщает Пермьстат.

По данным надзорных органов, в 2020 году в Пермском крае погибло 299 га лесных насаждений, большая часть которых приходится на хвойные породы (95%). Основными причинами гибели лесных насаждений стали болезни леса и воздействие неблагоприятных погодных условий. От вредного воздействия этих факторов погибло 285 га лесных насаждений (95,3%). Помимо болезней и погодных условий урон лесу наносят дикие животные, вредные насекомые, пожары, промышленные выбросы, от которых погибло 14 га леса.