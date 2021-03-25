Еще 80 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 80 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у трех детей до 14 лет и 31 человека старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 35 жителей Ижевска, 13 граждан из Игринского района, семь — из Глазова, шесть — из Камбарского района, пять — из Завьяловского района, по четыре — из Сарапула и Увинского района, три — из Якшур-Бодьинского района, по одному — из Можги, Кизнерского и Можгинского районов. При этом 78 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 30 264 случая заражения коронавирусом. Из них 371 закончился летальным исходом, 26 840 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 102 заболевших находятся в тяжелом состоянии.