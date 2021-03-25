В Ярославской области начался ремонт дороги Данилов – Пошехонье

В Ярославской области подрядная организация приступила к ремонту двух участков трассы Данилов – Пошехонье, общей протяженностью 15,6 км, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполняет подрядная организация АО «Ярдормост». Стоимость контракта составляет 305,7 млн руб.

В департаменте пояснили, что ремонтные работы на трассе проводятся в три этапа. В прошлом году было отремонтировано около 7 км дороги, в 2021 году будет отремонтировано 15,6 км. В планах на 2022 год – ремонт 20 км дороги.

По данным департамента, подрядная организация уже приступила к работам на объекте. По словам директора департамента Евгения Моисеева, ремонт дороги будет осуществляться с применением технологии холодной регенерации.

«Данная технология позволяет измельчать старое асфальтобетонное покрытие с помощью специальной машины – ресайклера и добавлять в него вяжущие вещества, которые дополнительно укрепят дорожное основание. Также будут уложены прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 и битумно-полимерная стыковочная лента, которые повысят срок службы покрытия»,— пояснил господин Моисеев.

По окончанию ремонта, на участках трассы будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта. Работы планируется завершить до конца августа 2021 года.

Дарья Сабаева