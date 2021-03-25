В Сибири отмечается повышенный спрос на медиков и госслужащих

Сибирские компании и организации больше всего нуждаются в медиках, строителях, IT-специалистах, рабочем персонале и госслужащих, сообщается в исследовании HeadHunter Сибирь по итогам февраля 2021. В этих профессиональных областях спрос превышает предложение — менее двух резюме на вакансию.

В Новосибирской области в начале года не прибавилось рабочих мест для медиков, однако дефицит работников сохраняется — всего 1,2 соискателя на место. Самый явный прирост вакансий в области медицины по Сибири — в Кемеровской области (на 39% больше, чем в январе этого года).

В феврале медицинский специалист получал в среднем 46,9 тыс. руб.

Компании из сферы строительства и недвижимости также ощущают нехватку кадров, при том, что в феврале они готовы были предложить специалисту в среднем 67,7 тыс. руб. Больше всего работодатели нуждаются в квалифицированных строителях, инженерах и рабочих строительных специальностей.

Повышенный спрос наблюдается и в IT-области, что влияет на уровень средней зарплаты — по итогам 2020 года она составила 56 тыс. руб. (на 10% больше, чем в прошлом году). Сейчас предлагаемая зарплата приблизилась к столичным показателям. Наиболее востребованными оказались разработчики, программисты и инженеры, в том числе web-инженеры. В этой области спрос примерно равен предложению — одно резюме на вакансию.

В тоже время самый высокий профицит кадров в Новосибирской области наблюдался среди начинающих специалистов: девять резюме на вакансию В целом по Сибирскому федеральному округу отмечаются похожие цифры — 8,9 соискателей на место.

На молодых специалистов и студентов приходится 17% от всех открытых в регионе резюме, отмечаются в компании.

Повышенная конкуренция сохраняется и среди топ-менеджеров, где на вакансию приходится 5,6 резюме, хотя количество соискателей увеличилось на 1% с января этого года. Самые высокие показатели зафиксированы в Кемеровской области (7,5 человек на место).

Эксперты компании отмечают расширение географии найма. «Компании из Москвы, других крупных городов России и зарубежья стали активнее приглашать на работу специалистов из регионов, в том числе в удаленном режиме. Доля приглашений на собеседование соискателей из других регионов компаниями-работодателями из Москвы выросла до 49% в конце года»,— отмечается в исследовании. Наибольшую активность в поиске персонала в регионах проявляют столичные компании из сферы искусства, культуры, услуг, общественной деятельности, благотворительности, НКО, медицины, IT и логистики. В тройку лидеров по количеству приглашений иногородних соискателей вошли московских компании из отрасли IT (3,2 млн приглашений), финансов (1 млн приглашений) и телекоммуникаций и связи (338,3 тыс. приглашений).

Юлия Демкина