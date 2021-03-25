3000 новых рабочих мест появятся в Новосибирской области в 2021 году благодаря инвестпроектам

Более 3000 новых рабочих мест, 44 млрд руб. инвестиций и 14,4 млрд руб. налоговых платежей — такова мощность восьми инвестиционных проектов, запуск которых планируется на территории Новосибирской области в 2021 году. Тема была представлена на пресс-конференции 24 марта.

Как сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию тех объектов, которые были презентованы ранее на Совете по инвестициям Новосибирской области. Речь идет о таких проектах, как Сибирская академия молочных наук (производство широкого ассортимента молочной продукции — 20 млрд руб.), IEK (завод по производству металлических корпусов, двустенной гофрированной трубы ПНД, пластикового кабель-канала ПВХ, гофрированной трубы ПВХ — 1,5 млрд руб.), Центр молекулярной визуализации (исследование онкозаболеваний — 1,1 млрд руб.), распределительный центр «Озон» (1 млрд руб.), третья очередь завода по производству кормов для домашних животных компании «Марс» (0,8 млрд руб.), утиная фабрика «Улыбино» (новые этапы — 4,4 млрд руб.).

Два проекта уже введены в эксплуатацию в этом году: 4 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников ознакомились с возможностями недавно начавшего работу логистического комплекса АО «Почта России» в аэропорту Толмачево (7,5 млрд руб.), а 19 марта глава региона дал старт работе первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра ОРЦ «Русагромаркет-Новосибирск» (8,3 млрд руб.).

Среди крупных инвестиционных проектов, которые уже реализуются в регионе, но их запуск планируется позже, — строительство завода на территории Новосибирского ПЛП по производству соленых снеков компании Pepsico (13,7 млрд руб.), строительство фабрики по производству кормов для животных компании Nestle Purina (10,6 млрд руб.), строительство научно-производственного комплекса для размещения опытно-промышленного производства графеновых нанотрубок компании OCSiAl (641 млн руб.).

Министр также сообщил, что на разных стадиях реализации находятся инвестиционные проекты ТОСЭР «Линево» и «Горный». Также реализуются проекты ГЧП и инфраструктурные проекты — школы, онкоцентр, кампусы, объекты Академгородка 2.0, поликлиника на ОбъГЭС и др. Проект семи поликлиник по соглашению планируется ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Итоговая площадь объектов соглашения и стоимость строительства определятся по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Ряд проектов планируется к реализации в сфере туризма, что по словам министра особенно актуально с учетом переориентации данной сферы на внутренние направления. В высокой стадии проработки находятся проекты Доволенского и Краснозерского санаториев.

«По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 264 млрд руб., основная доля приходится на транспортные средства, машины и оборудование. По сравнению с предыдущим годом прирост составил 1,4%. В 2021 году мы также надеемся на рост, поскольку в целом те проекты, которые планируется ввести в эксплуатацию, реализуются. Надеюсь, мы перейдем уровень 2020 года и получим прирост от 3%»,— подчеркнул Лев Решетников.

Привлечение новых инвесторов на территорию региона — один из приоритетов в деятельности правительства Новосибирской области.