«Сбер» возглавил рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

«Сбер» поднялся на первое место в рейтинге 100 надежных банков России по версии Forbes. Лидер прошлого года Райффайзенбанк опустился на вторую строчку списка. Ранее «Сбер» был на первом месте в 2017 году, в 2018 и 2019 годах был четвертым.
Топ-10 самых надежных банков России по версии Forbes:
- «Сбер»,
- Райффайзенбанк,
- Росбанк,
- ИНГ Банк (Евразия),
- HSBC банк,
- Bank of China,
- СЭБ банк,
- China Construction Bank,
- ВТБ,
- Газпромбанк.
При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в ЦБ РФ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.