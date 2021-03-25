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«Сбер» возглавил рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

«Сбер» поднялся на первое место в рейтинге 100 надежных банков России по версии Forbes. Лидер прошлого года Райффайзенбанк опустился на вторую строчку списка. Ранее «Сбер» был на первом месте в 2017 году, в 2018 и 2019 годах был четвертым.

Топ-10 самых надежных банков России по версии Forbes:

  1. «Сбер»,
  2. Райффайзенбанк,
  3. Росбанк,
  4. ИНГ Банк (Евразия),
  5. HSBC банк,
  6. Bank of China,
  7. СЭБ банк,
  8. China Construction Bank,
  9. ВТБ,
  10. Газпромбанк.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в ЦБ РФ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.

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