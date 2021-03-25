Выручка «МегаФона» в четвертом квартале сократилась на 6,1%

Выручка «МегаФона» за четвертый квартал 2020 года составила 87,5 млрд руб., что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности оператора. Выручка «МегаФона» за полный 2020 год сократилась на 4,8%, до 332,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль компании за четвертый квартал выросла на 117,4%, до 4,4 млрд руб.

Показатель OIBDA оператора сократился на 5,8%, до 36,3 млрд руб., рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,2 п. п., до 41,5%. Капитальные затраты оператора в четвертом квартале снизились на 38,9%, до 19,1 млрд руб. Чистый долг компании сократился за квартал на 1,6 млрд руб., до 309,6 млрд руб.

Во втором полугодии «МегаФон» скорректировал систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов, следует из сообщения компании. С применением новой методики база оператора в конце 2020 года составила 70,4 млн подключений. При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база осталась на прежнем уровне, сообщили в компании. В конце 2019 года «МегаФон» отчитывался о 75,2 млн абонентов.

К концу 2020 года размер монобрендовой сети «МегаФона» составил порядка 3,7 тыс. салонов, что на 300 магазинов меньше, чем в конце 2019 года. Оператор сократил розницу из-за снижения трафика и вводимых ограничений, отметили в компании. Общее количество посетителей в салонах «МегаФона» в четвертом квартале было на 28% ниже, чем годом ранее. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров оператора составила 9,3 млрд руб., что на 27,1% меньше, чем в прошлом году.

Анастасия Гаврилюк