«Отношения в зрелой фазе реализма»

В Греции сегодня пройдут масштабные торжества по случаю 200-летнего юбилея со дня начала борьбы за независимость от Османской империи. В статье для “Ъ” посол Греции в РФ Екатерини Нассика размышляет о том, какую роль Россия сыграла в греческой революции 1821 года и что сейчас связывает Москву и Афины.

«Многие стадии — как позитивные, так и весьма сложные»

В этом году Греция отмечает 200-летний юбилей со дня начала борьбы за независимость от Османской империи, более известной как революция 1821 года. Это было событие, имевшее огромное значение не только для греков, но и для Европы и всего мира в целом. Общественное мнение и пресса — от Америки и Гаити до Англии и России — выражали свое нескрываемое сочувствие происходящему. Прогрессивные люди того времени сразу поняли, что революция имела не только национальное и религиозное измерение, но и мощную свободолюбивую направленность, о чем свидетельствуют все конституции периода борьбы — демократичные и вдохновленные принципами европейского просвещения.

Положительный исход борьбы, то есть создание действительно независимого и международно признанного греческого государства, произошел в 1830 году (Лондонская конференция). Потребовались кровавые жертвы — как человеческие, так и материальные, а также вмешательство трех великих держав — Франции, Англии, России. Долгий переговорный процесс был запущен в Санкт-Петербурге в 1826 году и завершился окончательным определением границ нового государства в 1832 году в Константинополе.

Страна была почти полностью разрушена, а миллионы греков оказались за пределами границ своей тогда еще маленькой родины. Потребовалось еще почти 100 лет для завершения национальной интеграции, чтобы страна обрела свой современный облик.

Это был долгий, болезненный и сложный процесс, которому предшествовали целые века, в течение которых османы завоевывали греческие земли одну за другой. Экономическое и культурное восстановление греков приходится в основном на вторую половину XVIII века. Тогда действовало большое количество школ, издавались книги, развивалась торговля. Греческий флот руководствовался положениями русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мирного договора. А греческая диаспора в Европе играла одну из ведущих ролей. Греки тогда понимали: проблему в одиночку не решить. Великие державы, думали они, могли бы оказать помощь, начав борьбу с османами. Но с надеждами на поддержку со стороны Екатерины Великой (вспомним здесь о неудаче братьев Орловых на Пелопоннесе в 1770–1771 годах и деятельности офицера русской армии грека Ламброса Кацониса в 80-е годы XVIII века) либо позднее со стороны Наполеона пришлось распрощаться во имя воплощения более реалистичных планов. И именно греки тогдашней Российской Империи сыграли решающую роль.

Тут уместно вспомнить о том, что первые контакты между двумя нашими народами и культурами возникли в византийские времена (а до этого ведь еще были греческие колониальные поселения на Черном море). Греческие ученые и просветители, иконописцы и купцы обосновывались в городах Российской Империи. Некоторые были заняты на государственной и военной службе. Можно было бы упомянуть много имен. В качестве примера можно привести иконописца Феофана Грека, ученых братьев Лихудов, просветителя и священнослужителя Евгения Вулгариса, мецената Иоанниса Варвакиса и министра иностранных дел Российской Империи при царе Александре II Иоанна Каподистрию, который в 1828 году стал первым правителем Греции. Было абсолютно естественным и создание именно в Российской Империи тайного общества «Филики Этерия», подготовившего революцию. Его членами в течение всего лишь нескольких лет стали тысячи жителей греческих городов и общин.

Поражение османского флота благодаря совместным усилиям флотов Англии, Франции и России в ходе Наваринского сражения (Пелопоннес) в 1827 году стало поворотным моментом в борьбе Греции за свою независимость.

В последующие два века греко-российские отношения прошли через многие стадии — как позитивные, так и весьма сложные. Однако крепкие узы между нашими народами, православная вера, культурный обмен, экономика и торговля, существование греческих общин в России — все это всегда служило прочной основой, на которую опиралось развитие наших двусторонних отношений.

Показательной стала совместная борьба против фашизма и нацизма в ходе Второй мировой войны, когда нашим странам пришлось пойти на страшные человеческие жертвы. Был нанесен огромный материальный ущерб (измеряемый, конечно же, с учетом масштабов наших государств). В 1950 году Греция положила конец тяжелейшему десятилетию тройной — германо-итало-болгарской — оккупации и гражданской войны. После этого СССР принял у себя десятки тысяч политэмигрантов из нашей страны — коммунистов и членов их семей. В 1970-е годы в Греции произошли кардинальные изменения: режим «черных полковников» пал. В 1990-е годы все поменялось и в России. В результате наши отношения были восстановлены.

«Греция всегда с радостью принимала российских туристов»

В XXI веке греко-российские отношения находятся в зрелой фазе реализма, опираются на прочный фундамент дружбы и взаимоуважения народов. Афины понимают: у такой силы, как Россия, есть много разнообразных интересов, которые зачастую превалируют над любыми двусторонними отношениями. С другой стороны, Москва тоже понимает, что наша страна участвует в евроинтеграции — процессе, который привел подавляющее большинство европейских стран к миру, демократии и благополучию,— по воле греческого народа и сохраняя приверженность идеалам борьбы 1821 года. Здесь же стоит упомянуть, что Греция вот уже почти 60 лет является членом НАТО. Несмотря на эти две реалии и связанные с этим требования, перспективы для дальнейшего развития греко-российских отношений очень хорошие.

После 15 месяцев работы в России в качестве посла я убеждена, что возможности для развития отношений далеко не исчерпаны.

С политической точки зрения греческая сторона считает, что Россия — неотъемлемая часть европейской архитектуры безопасности, и признает ее важную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В связи с этим правительство моей страны и в целом общество особо оценили принципиальную позицию Москвы о применении международного права и реализации Конвенции по морскому праву в отношении известных проблем (конфликтов с Турцией.— “Ъ”) в Восточном Средиземноморье и на Кипре, которые, как известно, моя страна не создавала. Греция сегодня (и это признается всеми международными игроками) — оплот стабильности в обширном и весьма чувствительном регионе. Это страна, выступающая за взаимодействие, диалог, применение международного права и принципов ООН в отношениях между всеми государствами мира.

Есть перспективы для дальнейшего развития и с экономической точки зрения, даже несмотря на все действующие ограничения. Объемы российских инвестиций в Грецию растут. В основном они идут в сферу туризма, где преимущества нашей страны очевидны.

Греция всегда с радостью принимала российских туристов. И я считаю, что мы все достойны отпуска и отдыха по окончании пандемии, надо только дождаться этого момента.

Тем временем уже сейчас, в преддверии столь долгожданного события, открываются новые возможности по приватизации греческих предприятий — выбор в разных секторах экономики большой и разнообразный. Кроме того, обращу внимание на новые технологии, «зеленую» экономику и энергетику — эти области экономического сотрудничества остаются приоритетными, и для их развития требуются общие усилия.

В области культуры мы постоянно обмениваемся идеями и воплощаем в жизнь разные тематические программы, которые все больше сближают наши народы. Так, Греция принимала участие в международных книжных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, представив ряд переведенных на русский язык произведений известных греческих писателей. Эти книги получили премию за красивый дизайн и завоевывают любовь широкого круга читателей в России. В ходе книжных выставок у меня была возможность убедиться в любви россиян к чтению. Это касается и молодежи — несмотря на все стереотипы об интернет-поколении. А греческие читатели очень любят русских классиков. Причем сейчас открываются возможности для перевода более поздних авторов и даже наших современников. В Греции также следят за новыми театральными постановками пьес — от Грибоедова и Чехова до современных драматургов. Русская классическая музыка крайне популярна.

Стоит также отметить, что на гостеприимной российской земле живут многие представители греческого народа. Благодаря своему труду и в целом деятельности общин они теперь обогащают свою вторую родину — Россию.

Подводя итог, скажу: лето в Греции длится долго. А если говорить о жизненной позиции, то оно для нас никогда и не заканчивается. Несмотря на те или иные временные трудности, Греция всегда будет продолжать работать над сохранением мира, сотрудничества и благополучия всех народов.