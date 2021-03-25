Казино пошло на второй круг

Имущество казанской компании «Роял тайм групп», которая владела казино в игорной зоне «Азов-сити» (закрыта по решению федеральных властей с 2019 года), повторно выставили на торги. Ранее здания игорного комплекса, четырехэтажного отеля и другие объекты предлагались за 320 млн руб., но ни одного покупателя не нашлось. Теперь недвижимость выставили с дисконтом 10%. Эксперты полагают, что такая скидка будет недостаточной и, скорее всего, бывшее казино смогут продать лишь на торгах с понижением цены.



Конкурсный управляющий ООО «Роял тайм групп» Иван Кондратьев открыл прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества должника в бывшей игорной зоне «Азов-сити» в Щербиновском районе Краснодарского края. Начальная цена лота, состоящего из 10 объектов недвижимости, составляет 289,98 млн руб. В частности, лот включает в себя два здания игорного заведения «Оракул» площадью 1,4 тыс. кв. м и 2,4 тыс. кв. м, а также четырехэтажный гостиничный комплекс площадью 7,8 тыс. кв. м. Кроме того, на торги выставлен объект незавершенного строительства (почти 10 тыс. кв. м), дизельная электростанция, сооружение биологической очистки, трансформаторная и канализационная насосная подстанции, котельная и еще одно нежилое здание. Основные объекты находятся в залоге у «Ак Барс» банка. Торги пройдут на повышение цены с шагом 5%. Заявки принимаются до 16 апреля, а итоги аукциона подведут 21 апреля. Пока ни одна заявка не поступила.

Лот выставляется на торги повторно и с дисконтом 10%. Предыдущий аукцион проходил в январе–феврале этого года. Тогда начальная стоимость объектов составляла 322,2 млн руб. Однако на торги так никто не заявился. При этом летом 2020 года часть объектов (два здания казино и гостиница) конкурсный управляющий пытался продать отдельно — при стартовой цене 300 млн руб. Но тогда желающих приобрести имущество бывшей игорной зоны также не нашлось.

Напомним, «Роял тайм групп» была основным инвестором игорной зоны «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области, где в 2010 году открыла первое казино «Оракул». Инвестиции в строительство трех очередей казино и гостиницы составили около 2,3 млрд руб. Бенефициарами компании были семья казанского бизнесмена Рашида Таймасова и его бизнес-партнер Игорь Корольков (оба предпринимателя связаны с казанской строительной группой «Сувар»).

В 2014 году казанская компания «Ресторатор», принадлежащая семье Таймасовых, заявила о намерении приступить к новому проекту в «Азов-сити» — строительству первой очереди курорта общей площадью 195 тыс. кв. м (планировалось инвестировать 17 млрд руб.). Однако в 2015 году власти приняли решение о ликвидации зоны, а 31 декабря 2018 года она была окончательно закрыта. Вместо «Азов-сити» была создана новая зона на территории олимпийских объектов в Сочи. «Роял тайм групп» пыталась отсудить у правительства Краснодарского края миллиардные компенсации, однако арбитражные суды отказали в этом.

Проекты казанской компании финансировались «Ак Барс» банком, а также Татфондбанком, у которого в апреле 2017 года была отозвана лицензия. В 2017 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий Татфондбанка и бывший временный управляющий «Тимер банка» — подавало несколько исков о признании недействительными сделок ООО с этими финансовыми структурами. Также сообщалось о задержании гендиректора «Роял тайм групп» Елены Леушиной в связи с расследованием уголовного дела о махинациях в Татфондбанке, но позднее она была отпущена. «Тимер банк» с конца 2017 года безуспешно добивался банкротства «Роял тайм групп».

В 2019 году ООО само заявило о своей несостоятельности и долгах перед кредиторами в 1,53 млрд руб. Осенью того же года Арбитражный суд Татарстана открыл процедуру конкурсного производства.

Ранее недвижимость «Роял тайм групп» оценивалась более чем в 600 млн руб. У компании также были выявлены земельные участки в Татарстане. В прошлом году жилой дом площадью 33 кв. м и земельный участок площадью 136 га в Зеленодольском районе выставлялись за 136,1 млн руб., но торги были признаны несостоявшимися, как и повторная их попытка с дисконтом 10%. В декабре по этому лоту начался аукцион на понижение цены (продлится до начала мая).

В то же время еще пять участков в Зеленодольском районе (деревни Чирячи и Никольское) общей площадью более 900 тыс. кв. м за 24,03 млн руб. купила Валентина Матыцына. Отметим, что часть этих участков «Роял тайм групп» передавала Татфондбанку в обеспечение кредитной линии лимитом 250 млн руб., но затем арбитражный суд вернул земли казанской компании. Также в конце прошлого года на торгах была продана доля в размере 98,5% уставного капитала дочернего ООО «Роял тайм». Ее за 30 млн руб. приобрел миноритарий компании Рустем Галлямов(владел остальными 1,5% в ООО). Вместе с тем долю другой «дочки» — ООО «Фарлонг» удалось продать только за 614 тыс. руб. А принадлежащий «Роял тайм групп» торговый знак «Приозерье» покупатель взял всего за 725 руб.

Добавим, что сам Рашид Таймасов, который был поручителем по кредитам «Роял тайм групп», также подавал на свое банкротство. Осенью прошлого года процедура была завершена. У него не обнаружили какого-либо крупного имущества. Принадлежавший ему гараж в Казани конкурсный управляющий продал за 151 тыс. руб. За доли в компаниях господина Таймасова удалось выручить лишь 8,8 тыс. руб.

Руководитель направления «Банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков напоминает, что основное имущество «Роял тайм групп» находится «на территории „Азов-сити“, когда-то одной из немногих зон в РФ, где были разрешены открытие казино», однако сейчас эта деятельность там запрещена. Если претендентов опять не найдется, то торги будут признаны несостоявшимися. Далее, согласно утвержденному положению о торгах, последует публичное предложение и цена будет понижаться равномерно в течение определенного периода времени»,— говорит он. Господин Пермяков прогнозирует, что именно на таких торгах «все выставленное имущество будет приобретено с большим дисконтом». Ранее эксперты „Ъ“ заявляли, что наиболее интересным объектом для инвесторов могла бы быть гостиница, однако после закрытия игорной зоны завлечь туристов туда будет непросто.

Кирилл Антонов