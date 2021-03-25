Нежелательные контрагенты

По данным онлайн-сервиса оценки комплаенс-рисков «Контур.Призма» СКБ «Контур», санкционные списки компаний есть больше чем у 20 государств и международных организаций, самые объемные из них — у Мальты, Украины, США, Канады и Джерси, тогда как в списки Нидерландов входят лишь 7 лиц, Люксембурга, Ливана и Азербайджана — 5, а короче всего он у Латвии: в нем один пункт. Проверка по санкционным спискам актуальна для компаний, которые оперируют на международном рынке, а также для филиалов зарубежных организаций. Чтобы убедиться, состоит ли человек или организация в санкционном списке, нужно искать информацию на сайтах соответствующего регулятора. При этом наибольший вызов для организаций представляет «правило 50%», распространяющее санкции на все компании, которые связаны с фигурантами санкционных списков, и аффилированных лиц.

Всего в мире под санкциями находится 5181 человек. Несмотря на то что санкции в отношении российских юридических и физических лиц с 2014 года являются заметным риском при оценке перспектив их сотрудничества с контрагентами (из-за возможности блокировки средств при расчетах или расширения ограничений на контрагентов), на деле чаще всего в персональные санкционные списки стран попадают граждане Мексики (1122 человека) и Колумбии (1076), что связано с борьбой властей США с наркотрафиком в регионе; за ними следуют Сирия (433) и Иран (237). Россия замыкает пятерку «лидеров», под санкциями — 174 человека.

В то же время в санкционные списки разных стран входит более 14 тыс. российских предприятий, из которых половина приходится на наиболее экономически развитые Москву и Московскую область. Санкт-Петербург и область лидируют в оставшейся половине, Крым и Севастополь, присоединение которых к РФ и дало старт эскалации санкций, оказались на третьем месте — на них приходится 6% всех санкционных компаний в РФ, далее следуют развитые промышленные и аграрные регионы. В разбивке по видам деятельности лидируют среди российских санкционных компаний промышленные — на них приходится почти треть (28,3%), а также торговые организации (17,3%), транспортные (8,8%), добывающие (3,4%) и аграрные предприятия (3%).

Олег Сапожков