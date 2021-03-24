Экс-директора УК в Новочебоксарске приговорили за ущерб энергетикам на 3,4 млн

Суд признал бывшего директора УК «ЖЭК 21» в Новочебоксарске виновным по ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере без цели хищения) и приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком полтора года, сообщили в прокуратуре Чувашии.

Согласно приговору, осужденный также лишен на два года права занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в любых организациях. Кроме того, с него взысканы 3,4 млн руб. ущерба в пользу потерпевшей организации.

Как установил суд, директор УК «ЖЭК 21» с января 2015 года по февраль 2017 года получал от собственников жилых помещений в обслуживаемых данной управкомпанией многоквартирных домах деньги для оплаты коммунальных ресурсов. Однако не в полном объеме направлял их ресурсоснабжающей фирме — ПАО «Т Плюс», используя часть денег на другие нужды своей управкомпании. Сумма долга за два года превысила 3,4 млн руб.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"