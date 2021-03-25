Экс-губернатор вывел правительство

В связи с отстранением от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева правительство региона также ушло в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. При этом, как отметили в обладминистрации, действовавший до последнего времени кабинет министров продолжает функционировать до формирования нового состава. Представители политических партий отмечают, что временно исполняющему обязанности губернатора придется заменить большую часть состава ­правительства.

Правительство Пензенской области ушло в отставку следом за губернатором Иваном Белозерцевым. Об этом вчера сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина. «В соответствии с законом, правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина»,— написала она в своем Telegram-канале.

Во вторник вечером появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин отстранил господина Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. «Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации»,— говорится в соответствующем указе. Документ вступил в силу с момента ­подписания.

Напомним, Иван Белозерцев был задержан в минувшее воскресенье, 21 марта. В понедельник ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предполагает 15 лет лишения свободы). Также обвинение предъявлено главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его жене Евгении Шпигель и директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову по ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере», им грозит до 10 лет лишения свободы), второму заместителю руководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федору Федотову и водителю представительства Геннадию Маркову по ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», до семи лет лишения свободы).

Следствие считает, что с января по октябрь 2020 года господин Белозерцев получил в Москве и Пензе от господина Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде автомобиля Mercedes V250D, часов Breguet и денег на общую сумму не менее 31,06 млн руб. За это губернатор якобы предоставлял группе компаний «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. При обыске дома у губернатора также изъяли около 500 млн руб. в разной ­валюте.

Посредниками в передаче взяток следствие считает Федора Федотова, водителя полпредства Геннадия ­Маркова.

Фигуранты уголовного дела не признают вину. Иван Белозерцев утверждает, что хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость (около 5 млн руб.), но не смог этого сделать из-за пандемии. Автомобиль, согласно его показаниям, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и он им не пользовался. Борис Шпигель утверждает, что направлял губернатору 20 млн руб. на строительство психоневрологического санатория в Пензенской области.

Иван Белозерцев руководит Пензенской областью с 25 мая 2015 года (до этого он был председателем сначала городской думы Пензы, затем регионального заксобрания), когда президент РФ Владимир Путин назначил его и.о. главы региона в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева. Позже господин Белозерцев победил на выборах губернатора, которые проходили 13 сентября 2015 года, набрав 86,04% голосов. Явка, согласно официальным данным, составила 62%. Второе место тогда занял коммунист Владимир Симагин, набравший 7,75% голосов.

В сентябре 2020 года Иван Белозерцев был переизбран на пост губернатора.

В декабре прошлого года, когда Иван Белозерцев формировал новый состав правительства, он сохранил кабинет министров почти в полном составе. Тогда он сказал, что ему не нужны «рокировки ради рокировок», а правительство «доказало свою эффективность».

Председатель совета пензенского реготделения «Справедливой России» Анна Очкина отмечает «неочевидность целей» при принятии решения кабинетом министров Ивана Белозерцева. «Я критиковала правительство за непрозрачность бюджетных расходов. Не очень активно использовалось частно-государственное партнерство, недостаточно поддерживался средний бизнес. Область остается на низких позициях по многим показателям и, возможно, централизация принятия решений, к которой стремилось правительство, не допуская к участию в принятии решений представителей оппозиции, и привела к тому, что произошло»,— считает госпожа Очкина. Председатель пензенского отделения КПРФ Георгий Камнев говорит, что в правительстве Ивана Белозерцева «разные отрасли работали по-разному». «По социальным вопросам, думаю, была недоработка. В частности, в здравоохранении можно было бы работать лучше. Если человек, который придет на смену, будет перфекционистом, ему надо будет поменять большинство кабмина»,— отметил господин Камнев.

Сергей Петунин