ПСБ запустил медиа-портал «Перспективное развитие» о промышленности и финансах в России. На интернет ресурсе собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства. Кроме того, новая платформа станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам.

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в Сбербанке при покупке жилья в новостройках в феврале составил 1,9 млн руб., на вторичном рынке — 1,6 млн руб. Это почти треть стоимости приобретаемой недвижимости. Всего в январе-феврале 2021 года Сбербанк выдал 126 тыс. ипотечных кредитов на 320 млрд руб.

Сервис Avito с 1 апреля вводит запрет на размещение объявлений о продаже электронных версий книг, аудиокниг, следует из письма, разосланного пользователям. На Avito уже существует запрет на размещение объявлений о продаже пиратских копий фильмов и игр, пользователям также нельзя выставлять на продажу реплики дизайнерской одежды и гаджетов.