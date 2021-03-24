Мэрия Сочи готовит иск о сносе строящегося торгового центра напротив автовокзала

Администрация курортного города намерена обратиться в суд с иском о демонтаже долгостроя, который расположен на привокзальной площади, информирует «Сочи 24». Адрес объекта не называется.

«Как сообщила руководитель правового департамента мэрии города Валерия Ветрова, земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м находится в собственности муниципалитета. В 2011 он был сдан в аренду, тогда же было выдано разрешение на строительство двухэтажного торгового центра с подземным этажом. Однако застройщик увеличил высотность возводимого здания, его размеры превышены. В настоящее время готовится иск о сносе объекта», - говорится в сообщении.

Андрей Ульченко