МВД Белоруссии сообщило о задержании участников «радикальной Telegram-группы»

Администраторы и активные участники «радикальной Telegram-группы» задержаны в Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД республики. Название группы не называется.

«Правоохранители установили группу молодых людей, которые администрировали радикальную Telegram-группу»,— сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Задержаны четверо молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет. Один из них минчанин, остальные — уроженцы Брестской, Гомельской и Минской областей. Как сообщает ведомство, они с июня прошлого года жили в съемной квартире в Минске, «изготавливали и распространяли незарегистрированную символику, подогревали протестные настроения среди участников чата».

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,08%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты. На данный момент практически все лидеры протестного движения находятся под стражей или за границей.

Белорусские оппозиционеры готовятся 25 марта начать новую серию протестов. В этот день в стране по традиции вспоминают основание первого независимого национального государства — Белорусской народной республики.

Подробности — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».