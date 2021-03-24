Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Подход должен быть комплексным

Свое решение глава региона сообщил на заседании общественного градостроительного совета, которое провел после объезда строящихся микрорайонов краевого центра. «Мы ушли от точечной застройки микрорайонов, но и говорить о едином комплексном подходе к развитию территорий пока не можем. Нам нужно, чтобы Краснодар строился красивым, комфортным и удобным для жизни. По-настоящему столичным городом. Алгоритмы застройки утверждены, но они не везде соблюдаются. Есть власть на местах, и она должна выдавать разрешения на строительство и контролировать, как соблюдаются требования»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, губернатор Кубани дал поручение руководителю регионального департамента по архитектуре и градостроительству Илье Позднякову разработать единую концепцию комплексной жилой застройки края. В документе будут прописаны нормативы по обеспеченности соцобъектами, парковками и детскими площадками. Предполагается, что в дальнейшем ни один проект планировки не должен быть согласован, если не соответствует данной концепции.

На градсовете Вениамин Кондратьев также распорядился составить список муниципалитетов, откуда поступает больше всего жалоб, связанных с нарушением градостроительных норм при строительстве многоквартирного жилья. Эти территории глава региона пообещал посетить лично.

Внимание детсадам и школам

Вениамин Кондратьев на регулярной основе проводит осмотры строительных площадок в крупных муниципалитетах Кубани. По результатам таких поездок на наиболее проблемных территориях начинают свою работу специальные комиссии по проверке соблюдения градостроительного законодательства. В результате проведенной работы незаконные самострои сносятся в Анапе, Геленджике и других городах края.

Двадцать третьего марта Вениамин Кондратьев вместе со своим первым заместителем Андреем Алексеенко, вице-губернатором Анной Миньковой и мэром города Евгением Первышовым посетил строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице. Итоги визита оказались не самыми благоприятными для застройщиков. После вселения в новые дома их жители будут испытывать нехватку в детских садах и школах.

Исключением оказался новый микрорайон в поселке Знаменском. Вениамин Кондратьев проинспектировал жилой комплекс «Родные просторы». На его территории предусмотрено строительство 29 многоквартирных домов, после введения их в эксплуатацию численность жителей составит 12,5 тыс. человек. Плотность застройки находится в допустимых пределах. В проекте — создание школы на 1550 мест, трех детских садов общей вместимостью 880 детей, а также поликлиники, которая рассчитана на жителей всего поселка Знаменского. Строительство школы началось, один детсад на 250 мест практически готов.

«Это пример комплексного освоения территории — качественная застройка с детскими садами, школой, которые примут детей к моменту сдачи жилого комплекса. По такому принципу должны возводиться новые микрорайоны в кубанской столице»,— сказал Вениамин Кондратьев.

А вот схема микрорайона по улице имени Мачуги по требованию главы Кубани будет скорректирована. Здесь вместо планируемых многоэтажек построят школу и детский сад. «Новые дома рассчитаны на 7,5 тысячи жителей, и при этом не предусмотрено ни одного детского сада и школы. Разрешение на строительство выдано в 2016 году. За это время можно было его скорректировать. Это задача власти на местах — контролировать, чтобы новое строительство было удобным, комфортным для людей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Площадь жилого комплекса «Сказка-град» на ул. имени Мачуги составляет более 9,7 гектара. Предусмотрено строительство девяти домов в 24 этажа. По нормативам здесь необходимо 952 места в школах и 786 — в детских садах. При этом в проекте застройки соцобъекты не запланированы.

«Нам важно, чтобы на Кубани развивался строительный бизнес: это один из локомотивов экономики. Но не менее важно, чтобы крупные застройщики были социально ответственными. И вместе с нами участвовали в создании для людей по-настоящему комфортных условий»

Также корректировка проекта предстоит ЖК «Любимово», который строят на пересечении ул. Кирилла Россинского и ул. Командорской. Сейчас он включает 21 многоквартирный дом на 19,5 тыс. квартир, плотность застройки выше норматива в 1,6 раза. Вениамин Кондратьев поручил уменьшить плотность застройки либо увеличить количество школ и детских садов, которые разместят на территории жилого комплекса. «При такой плотности необходимо три школы и десять детских садов. По этой части города через месяц нужно полное понимание по обеспеченности школами и детсадами»,— отметил губернатор.

Аналогичная ситуация сложилась и в ЖК «Дыхание» на ул. Летчика Позднякова, где будет построено тридцать многоэтажек, двенадцать из них уже введено в эксплуатацию. Здесь не хватает как минимум четырех детских садов, также нужна школа на 1550 мест, которую планируют построить только к концу 2025 года.

«Нам важно, чтобы на Кубани развивался строительный бизнес: это один из локомотивов экономики. Но не менее важно, чтобы крупные застройщики были социально ответственными. И вместе с нами участвовали в создании для людей по-настоящему комфортных условий»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Коттеджи отступают от лесов и виноградников

Иная проблема — активная застройка сельхозземель — присутствует в ряде других муниципалитетов Кубани. Совещание, посвященное использованию таких территорий, глава края провел 22 марта. Участие в мероприятии приняли вице-губернаторы, руководители краевого управления Росреестра, региональных ведомств и главы муниципалитетов.

Как сообщил вице-губернатор Сергей Болдин, в 2020 году по поручению Вениамина Кондратьева в городах и районах прошли проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Выявлены случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, через судебные решения переводят в земли для дачного строительства. На участках появляются коттеджные поселки. «Больше всего нарушений в Горячем Ключе и Северском районе. В Горячем Ключе под коттеджи отдали около 567 гектаров сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов, в Северском районе — 202 гектара. При этом застройка ведется хаотично, без учета размещения социальной и транспортной инфраструктуры»,— доложил Сергей Болдин.

По словам Вениамина Кондратьева, такие участки — бесценный ресурс для такого аграрного региона, как Кубань, поэтому необходимо принять дополнительные меры для защиты сельхозземель. «Подготовьте предложение в Законодательное собрание по изменению в краевом законе. Необходимо запретить перевод сельхозземель в другие категории, предусматривающие жилую застройку»,— поставил задачу Вениамин Кондратьев.

С этой же целью в регионе проходит инвентаризация земель, пригодных для возделывания винограда. Такое распоряжение ранее дал глава региона. Учет участков ведут в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. Работу планируют завершить до первого апреля.

«Мы уже поднимали проблему застройки Новороссийска, особенно Мысхако. Исторически эти земли отведены под виноградники — их застройка недопустима, здесь должен быть жесткий контроль. Расширять город возможно, только если местные власти готовы обеспечить новых жителей работой, соцобъектами, но и при таких условиях развитие территории нельзя осуществлять за счет земель, пригодных для выращивания винограда»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Прекращают в регионе и практику застройки лесов. Как ранее сообщал глава региона, в 28 городах и районах края остаются пересечения границ земель лесного фонда с населенными пунктами. Например, в Туапсинском районе шесть поселений включили такие участки в свои границы без согласования с Рослесхозом. «Поселения расширяют границы непонятно с какой целью. Это, по сути, разрешение на активную застройку лесного фонда. Небольшой населенный пункт превращаем в большой поселок. Все муниципалитеты, у которых есть пересечение границ лесного фонда с границами населенных пунктов, должны привести в порядок генпланы к 1 сентября 2021 года»,— потребовал Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что до этого времени ни одно разрешение на строительство на этих землях не должно быть выдано.

В данный момент по поручению главы региона устранены нарушения и внесены изменения в генпланы Абинского, Кореновского, Усть-Лабинского городского поселения, Ладожского сельского поселения и Белореченского городского поселения.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края