Перевозчику шьют новое дело

Часть производственного комплекса обанкротившейся Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики (ЛЧПФ) продана на торгах за 7,4 млн руб. Четыре небольших корпуса предприятия и участки под ними выкупил известный пермский перевозчик Олег Сасунов. Сам он планов касательно приобретенных объектов пока не раскрывает. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, в помещениях, которыми теперь владеет предприниматель, находится действующее производство, и он планирует его сохранить. В Пермской ТПП считают, что у нового актива господина Сасунова есть потенциал для развития. Переход бизнесмена в другую отрасль, по мнению экспертов, может быть вызван трудностями, возникшими на рынке перевозок из-за транс­портной реформы.



Конкурсный управляющий ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Илья Вайнберг начал подводить итоги объявленных в октябре 2020 года торгов по продаже имущества предприятия. На аукцион было выставлено два лота. Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в конце прошлой недели удалось реализовать меньший лот. Его за 7,4 млн руб. выкупил пермский бизнесмен Олег Сасунов.

В указанный лот входили четыре земельных участка площадью от 2,3 до 4,8 тыс. кв. м и четыре расположенных на них нежилых здания (от 583,4 кв. м до 2 тыс. кв. м). Начальная цена имущества составляла 24,6 млн руб., по условиям аукциона, каждые семь рабочих дней она снижалась на 5%. В протоколе о результатах торгов указано, что господин Сасунов оказался единственным претендентом.

Олег Сасунов — председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края. Является гендиректором и владельцем компании «Пермские автобусные линии», развивает каршеринг-сервис VoronaCar. Предприниматель сообщил, что на новый актив у него уже есть планы, но отказался их раскрывать, пояснив, что даст комментарий позже.

В составе второго лота с начальной ценой 87,3 млн руб. четыре участка площадью от 2,4 до 25,4 тыс. кв. м, четыре нежилых здания от 210 кв. м до 17,3 тыс. кв. м и три сооружения. Этот лот пока не разыгран, но, по данным „Ъ-Прикамье“, интерес к нему проявляла лысьвенская компания «Урал Пак» — крупный производитель электротехнической продукции в Прикамье. Получить комментарий «Урал Пак» вчера не удалось.

ООО «ЛЧПФ» управляло производственными мощностями Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, ранее входившей в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. С 2012 года компания контролируется структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. В июне 2018-го в отношении ООО «ЛЧПФ» было открыто конкурсное производство. Торги по продаже имущества фабрики проводятся уже в третий раз, ранее объявленные аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

По информации „Ъ-Прикамье“, в помещениях, владельцем которых стал Олег Сасунов, в настоящий момент располагается действующее производство. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что господин Сасунов намерен его сохранить.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова считает, что у актива есть перспективы для развития. «До того как фабрика попала в банкротство, ее оборудование было существенно обновлено. Произведенные на нем образцы, которые тогда демонстрировали на предприятии, были достойными, вполне конкурентоспособными. Так что если Олег Сасунов приобрел модернизированный участок производства, то потенциал для создания успешного бизнеса имеется. Конечно, несмотря на наличие техники, начинать придется практически с нуля, но если у продукции будут соответствующие цена и качество, она будет пользоваться спросом»,— полагает гос­пожа Гилязова.

Решением предпринимателя сменить отрасль вице-президент Пермской ТПП не удивлена. «Сегодня рынок автобусных перевозок для местных бизнесменов, работающих в этой сфере, постепенно закрывается»,— отмечает Елена Гилязова.

Напомним, в 2019 году в Перми началась транс­портная реформа, одним из этапов которой является заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками. По условиям этих соглашений, выручку от перевозки пассажиров компании обязаны перечислять в бюджет города, а мэрия должна платить им за автопробег. Закупки по самым «дорогим» контрактам прошлой весной выиграли иногородние компании — подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-Транс») и московское ООО «РТ-Лайн». В 2020 году аналогичная реформа стартовала на краевом уровне. Власти региона планируют, что 25% рынка пригородных перевозок займет ПКГУП «Автовокзал». Сейчас предприятие ведет активную борьбу с частными перевозчиками за получение подрядов.

Екатерина Артемова