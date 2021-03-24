Книжный рынок ждет дефицит

Книги рискуют подорожать на 20%, так как издателям не хватает бумаги. На фоне пандемии на рынке возник беспрецедентный дефицит, из-за него компаниям придется даже отложить выпуск ряда книг.

А при негативном сценарии — поднять цены на продукцию, сообщил “Ъ FM” президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: «На какое-то время мы сократим выпуск книг в связи с тем, что у нас, например, в апреле бумаги не хватает.

Если эта проблема не будет решена, то бумагу придется выкупать за границей, в Финляндии, это приведет к повышению цен на книги приблизительно на 20%.

Понятно, что речь идет не обо всех книгах, а о части продукции. В целом мы давно не сталкивались с дефицитом сырья, и до сих пор всегда удавалось решать вопрос, но на сегодняшний день рост цен на сырье и различные материалы приводит к их дефициту, к сожалению.

Этот дефицит можно объяснить тем, что, с одной стороны, идет восстановление спроса, а с другой, насколько я знаю, бумага активно экспортируется за границу, в первую очередь в Китай, и это приводит к недопоставкам материалов на внутренний рынок. Было определенное снижение спроса потребления, в том числе книг, бумаги, а как только спрос начал восстанавливаться, возникли такие нехватки, которые хотелось бы воспринимать как временное явление, с другой стороны, конечно, оно внушает опасения».

Для российских издателей тонна офсетной бумаги в начале года подорожала в среднем на 7%, ее стоимости превысила 81 тыс. руб.

В Союзе предприятий печатной индустрии, тем не менее, дают не столь пессимистичный прогноз, там полагают, что в этом году книги подорожают на 10%. На это может повлиять и экспорт продукции в Китай, который увеличил закупку из России, отметил исполняющий обязанности президента союза Павел Мирошников: «В Европе-то как раз с учетом пандемии, самоизоляции, хватает проблем, там как раз сложно говорить о росте спроса на офсет и нашу экспортную продукцию.

А вот восточные рынки, азиатские рынки, Китай, может быть, и для себя, а, может быть, не только для себя, им нравится покупать нашу бумагу.

Там, наверное, мы пытаемся нарастить свой экспорт, хотя это и непросто, и вполне возможно, что в связи с повышением спроса на азиатском рынке это скажется на нас».

О дефиците сырья РБК сообщили и в других издательствах. В «Просвещении» отметили, что производители переориентировались с изготовления офсетной бумаги на изготовление упаковки. Спрос на нее резко вырос во время пандемии вместе с увеличением объема покупок в интернете.

Иван Корякин