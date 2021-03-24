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Задержанный сочинский лицеист будет передан родителям под присмотр

В отношении ученика из Сочи, задержанного за изготовление взрывчатого вещества, будет избрана мера особенная мера пресечения – отдача под присмотр, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает исключительно для несовершеннолетних специальную меру пресечения — отдачу под присмотр (ст. 105 УПК РФ). Как ранее сообщалось, несовершеннолетний житель Сочи был задержан сотрудниками ФСБ после того, как опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост о намерении устроить нападение на одноклассников. Дома у подростка были обнаружены детали самодельных взрывных устройств и взрывчатка, изготовленная в домашних условиях.

Анна Перова, Краснодар


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