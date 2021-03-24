Секретарь СНБО призвал не использовать слово «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. По его мнению, это слово навязано Киеву Россией.

«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени"... Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить»,— приводит слова господина Данилова агентство «Укринформ».

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР проводится властями Украины с 2014 года. Москва, Киев и непризнанные республики Донбасса признают, что урегулирование конфликта в тупике. Россия и ДНР/ЛНР обвиняют украинские власти в нежелании выполнять минские соглашения. Киев ровно в том же винит Москву.

О том, почему стороны не могут согласовать единый мирный план,— в материале “Ъ” «Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире».