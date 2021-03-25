25 марта, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Технофорум «От винта»

25–26 марта 2021 года в Краснодаре под эгидой Минпромторга состоится фестиваль «От винта!», который является ключевым молодежным мероприятием Года науки и технологий в научно-технической сфере.

На фестивале представят более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства и многих других.

Деловая программа фестиваля технофорум станет крупнейшей коммуникационной площадкой для межведомственного взаимодействия в научно-технологической сфере. В его рамках руководители министерств и ведомств, губернаторы, главы ведущих научных институтов, лидеры молодежных технологических инициатив, технологические предприниматели обсудят меры поддержки и развития детского/молодежного научно-технического творчества, способы промышленной профориентации, инструменты реализации стратегии научно-технологического развития и возможности расширения межотраслевого сотрудничества.

Одним из результатов работы технофорума станет создание Меморандума, где будут консолидированы лучшие методики и форматы работы. Инновационные идеи, перспективный опыт и лучшие предложения станут основой для создания новых инструментов технологического развития страны.

Архитектура программы технофорума

25 марта, четверг


Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС

10:00 – 11:00 Как растить дерзких и гибких интеллектуалов?

Формирование следующего поколения инженеров, ученых, исследователей.

Модератор: Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», председатель правления Ассоциации участников технологических кружков

К участию приглашены:

  • Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
  • Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»
  • Дмитрий Судаков, руководитель проекта Атлас новых профессий, член Экспертного совета АСИ, советник ректора Института развития профессионального образования
  • Нина Яныкина, ректор Университета 20.35
11:00 – 12:00 Региональная модель воспитания технологического лидера.

Поддержка молодежной научно-технической инициативы в регионах. Авторы лучших практик делятся своим опытом и наработками.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

  • Евгений Гетц, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области
  • Иван Горелов, председатель молодежного совета Ростовской региональной общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», председатель межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Юга»
  • Марина Кузякина, основатель и директор студенческого научного центра «Механизм»
  • Александр Пикулев, руководитель проектов Varwin
  • Владислав Халамов, директор регионального центра технического творчества Челябинской области, координатор проекта по развитию сети инновационных образовательных площадок, руководитель учебно-методического центра РАОР, руководитель проекта ИКаР
12:00 – 13:00 Трансфер технологий «Деньги-конверсия-экспорт».

Стратегия и инструменты выхода на новые внутренние и внешние рынки.

Путь от идеи до широкого внедрения наукоемкой продукции, организация перехода от фундаментальных научных оснований и технологических предпосылок к практическим достижениям.

Модератор: Виктор Калинин, заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ

К участию приглашены:

  • Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»
  • Павел Сорокин, руководитель программ блока экспертизы и функционального развития ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
  • Игорь Табаев, руководитель отраслевого центра трансфера технологий инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом»
  • Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково»
  • Алексей Филимонов, исполнительный директор и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, руководитель программы развития и коммерциализации проектов ФЦП «Исследования и разработки»
13:00 – 13:30 Церемония открытия фестиваля «От винта!»
14:00 – 15:00 История успеха.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

  • Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»
  • Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
  • Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики»
  • Представитель Mail.ru Group
  • Анастасия Камнева, специалист дирекции по биотехнологическим проектам ГК «Р-фарм», тренер национальной сборной WorldSkills
  • Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot
  • Сергей Левченко, кванторианец, студент КНИТУ-КАИ
  • Александра Ковтунова, воспитанница ДТ «Кванториум»
  • Иван Шмидт, руководитель детского технопарка «Кванториум» г. Челябинска
16:00 – 17:00 Глобальные вызовы. Победа над вирусами.

Что нас ждёт через десять, тридцать, пятьдесят лет? В каком мире предстоит жить? Будущее зависит от того, как человечество справится с глобальными вызовами. Визионеры и исследовательские центры по всему миру пытаются понять, какими именно будут эти ответы... С уверенностью можно сказать одно: глобальные проблемы будут решаться с помощью технологий как существующих, так и тех, что ещё предстоит создать.

Один из самых серьезных вызовов современности вирусы. В наукограде Кольцово под Новосибирском занимаются исследованиями различных инфекционных болезней, в том числе лихорадки Эбола и оспы. Через две недели после появления информации о вспышке коронавируса в Китае здесь началась разработка вакцины от новой инфекции. Как создаются современные вакцины?

К участию приглашены:

  • Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ», к.м.н.
  • Михаил Фаворов, д.м.н., эпидемиолог, инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики, США
  • Дмитрий Щербаков, заведующий лабораторией иммунохимии ФБУН ГЦН ВБ «Вектор»
16:00 – 17:00 Города будущего.

Территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала и города высоких технологий.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

  • Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»
  • Лев Гордон, сооснователь всероссийского форума Живых городов
  • Николай Красников, глава администрации наукограда Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов России
  • Татьяна Леонова, глава администрации города Обнинска
  • Ольга Тохтина фон Браун, руководитель по развитию экосистемы ДАО OTON, амбассадор города Иннополис
17:00 – 17:40 Интеллектуальная собственность молодежи – источник инновационного развития страны.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

Спикер: Анастасия Токарева, заместитель заведующего информационно-библиографическим отделом Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС

26 марта, пятница


Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС

10:00 – 11:00 Промышленная профориентация. Популяризация достижений отечественной промышленности.

Выпускники профильных вузов и молодые специалисты зачастую не находят применения своим компетенциям и не знают, как коммерциализировать свои навыки. В результате некоторые из них уезжают за рубеж, а остальные уходят в другие специальности.

В связи с этим важно организовать непрерывный цикл: не только популяризировать научно-техническое творчество, выявляя увлеченную молодежь, но и создавать ей реальные возможности для развития, обеспечивая максимально широкий диапазон применения полученных навыков.

БЛОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»


Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены представители крупнейших промышленных предприятий и корпораций:

  • Владимир Брусило, сооснователь компании АГМ СИСТЕМЫ
  • Мария Тумасова, специалист по кадрам управления развития и привлечения персонала Волжского трубного завода
  • Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies
  • Сергей Чащин, инженер отдела системы улучшений Волжского трубного завода
  • Александр Яшкин, генеральный директор FANUC Россия
  • Представитель АО «ОСК»
  • Представитель холдинга «Вертолеты России»
  • Представитель государственной корпорации «Ростех»
  • Представитель АО «Северсталь Менеджмент»
11:00 – 12:00 Развитие научно-технического потенциала молодёжи.

Как стимулировать интерес к инженерному, техническому творчеству, научной и проектной работе? Возродить школы наставничества и сформировать действенную молодежную политику в сфере научно-технического творчества молодёжи?

Консолидация разных форматов работы и методик, создание экосистемы, позволяющей находить юношей и девушек с высоким потенциалом и увлекать их научно-техническим творчеством.

БЛОК «ФОНДЫ»


К участию приглашены представители частных фондов, поддерживающие образовательные проекты научно-технической направленности и создающие среду для развития талантов.

Модератор: Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

К участию приглашены:

  • Виктор Анисимов, директор УНО «Кубанский научный фонд»
  • Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций
  • Оксана Косаченко, президент БФ «Система»
  • Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
  • Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко
12:00 – 13:00 Подготовка национально ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Модератор: Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» 

К участию приглашены:

  • Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий
  • Вадим Медведев, директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ
  • Ольга Носкова, начальник управления молодежных проектов и программ Росмолодежи
  • Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»
  • Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»
  • Сергей Уразов, председатель Совета Ростовской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), член Молодежного Совета ВОИР
  • Нина Яныкина, ректор Университета 20.35
13:00 – 14:00 Технологические долины.

Вовлечение молодёжи в деятельность малых инновационных предприятий.

Технологические долины создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, помощи технологическим компаниям и стартапам. Как работает этот новый для российского рынка инструмент и как им пользоваться?

Модератор: Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ

К участию приглашены:

  • Виктор Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ имени М.В. Ломоносова
  • Николай Любимов, губернатор Рязанской области
  • Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
  • Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
  • Анастасия Павленко, директор дирекции стратегических партнерств компании «Иннопрактика»
  • Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
  • Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
15:00 – 16:15 Пленарное заседание «Межведомственное взаимодействие в сфере развития и приумножения научно-технического потенциала России». 

Темы для обсуждения:

  • Привлечение молодёжи к решению актуальных проблем и задач современности через национальные проекты, профильные программы министерств, ведомств, промышленных предприятий, общественных организаций. Поддержка научных и технологических разработок молодых специалистов для российской промышленности.
  • Дуальное образование. Построение траектории развития, позволяющей студенту пройти путь от идеи до её воплощения.
  • Что необходимо предпринять для системного притока молодежи в научно-техническую среду? Как объединить усилия всех ведомств и институтов развития?
  • Подготовка меморандума, направленного на формирование системной основы для притока молодежи в научно-техническую среду.
  • Международное сотрудничество в инновационной сфере.

Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24»

К участию приглашены:

  • Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики»
  • Михаил Ковальчук, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
  • Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
  • Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий
  • Николай Любимов, губернатор Рязанской области
  • Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
  • Алексей Медведев, заместитель министра науки и высшего образования РФ
  • Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»
  • Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества
16:40 – 17:40 Неформальный диалог глав регионов (губернаторов) с молодежью.

Формат: ток-шоу

Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24» / Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

  • Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
  • Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея
  • Николай Любимов, губернатор Рязанской области
  • Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
  • Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
  • Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области – Кузбасса
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