Технофорум «От винта»

На фестивале представят более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства и многих других.
Деловая программа фестиваля технофорум станет крупнейшей коммуникационной площадкой для межведомственного взаимодействия в научно-технологической сфере. В его рамках руководители министерств и ведомств, губернаторы, главы ведущих научных институтов, лидеры молодежных технологических инициатив, технологические предприниматели обсудят меры поддержки и развития детского/молодежного научно-технического творчества, способы промышленной профориентации, инструменты реализации стратегии научно-технологического развития и возможности расширения межотраслевого сотрудничества.
Одним из результатов работы технофорума станет создание Меморандума, где будут консолидированы лучшие методики и форматы работы. Инновационные идеи, перспективный опыт и лучшие предложения станут основой для создания новых инструментов технологического развития страны.
25 марта, четверг
Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС
Формирование следующего поколения инженеров, ученых, исследователей.
Модератор: Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», председатель правления Ассоциации участников технологических кружков
К участию приглашены:
- Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
- Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»
- Дмитрий Судаков, руководитель проекта Атлас новых профессий, член Экспертного совета АСИ, советник ректора Института развития профессионального образования
- Нина Яныкина, ректор Университета 20.35
Поддержка молодежной научно-технической инициативы в регионах. Авторы лучших практик делятся своим опытом и наработками.
Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС
К участию приглашены:
- Евгений Гетц, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области
- Иван Горелов, председатель молодежного совета Ростовской региональной общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», председатель межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Юга»
- Марина Кузякина, основатель и директор студенческого научного центра «Механизм»
- Александр Пикулев, руководитель проектов Varwin
- Владислав Халамов, директор регионального центра технического творчества Челябинской области, координатор проекта по развитию сети инновационных образовательных площадок, руководитель учебно-методического центра РАОР, руководитель проекта ИКаР
Стратегия и инструменты выхода на новые внутренние и внешние рынки.
Путь от идеи до широкого внедрения наукоемкой продукции, организация перехода от фундаментальных научных оснований и технологических предпосылок к практическим достижениям.
Модератор: Виктор Калинин, заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ
К участию приглашены:
- Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»
- Павел Сорокин, руководитель программ блока экспертизы и функционального развития ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
- Игорь Табаев, руководитель отраслевого центра трансфера технологий инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом»
- Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково»
- Алексей Филимонов, исполнительный директор и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, руководитель программы развития и коммерциализации проектов ФЦП «Исследования и разработки»
Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС
К участию приглашены:
- Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»
- Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
- Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики»
- Представитель Mail.ru Group
- Анастасия Камнева, специалист дирекции по биотехнологическим проектам ГК «Р-фарм», тренер национальной сборной WorldSkills
- Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot
- Сергей Левченко, кванторианец, студент КНИТУ-КАИ
- Александра Ковтунова, воспитанница ДТ «Кванториум»
- Иван Шмидт, руководитель детского технопарка «Кванториум» г. Челябинска
Что нас ждёт через десять, тридцать, пятьдесят лет? В каком мире предстоит жить? Будущее зависит от того, как человечество справится с глобальными вызовами. Визионеры и исследовательские центры по всему миру пытаются понять, какими именно будут эти ответы... С уверенностью можно сказать одно: глобальные проблемы будут решаться с помощью технологий как существующих, так и тех, что ещё предстоит создать.
Один из самых серьезных вызовов современности вирусы. В наукограде Кольцово под Новосибирском занимаются исследованиями различных инфекционных болезней, в том числе лихорадки Эбола и оспы. Через две недели после появления информации о вспышке коронавируса в Китае здесь началась разработка вакцины от новой инфекции. Как создаются современные вакцины?
К участию приглашены:
- Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ», к.м.н.
- Михаил Фаворов, д.м.н., эпидемиолог, инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики, США
- Дмитрий Щербаков, заведующий лабораторией иммунохимии ФБУН ГЦН ВБ «Вектор»
Территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала и города высоких технологий.
Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС
К участию приглашены:
- Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»
- Лев Гордон, сооснователь всероссийского форума Живых городов
- Николай Красников, глава администрации наукограда Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов России
- Татьяна Леонова, глава администрации города Обнинска
- Ольга Тохтина фон Браун, руководитель по развитию экосистемы ДАО OTON, амбассадор города Иннополис
Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС
Спикер: Анастасия Токарева, заместитель заведующего информационно-библиографическим отделом Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС
26 марта, пятница
Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС
Выпускники профильных вузов и молодые специалисты зачастую не находят применения своим компетенциям и не знают, как коммерциализировать свои навыки. В результате некоторые из них уезжают за рубеж, а остальные уходят в другие специальности.
В связи с этим важно организовать непрерывный цикл: не только популяризировать научно-техническое творчество, выявляя увлеченную молодежь, но и создавать ей реальные возможности для развития, обеспечивая максимально широкий диапазон применения полученных навыков.
БЛОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС
К участию приглашены представители крупнейших промышленных предприятий и корпораций:
- Владимир Брусило, сооснователь компании АГМ СИСТЕМЫ
- Мария Тумасова, специалист по кадрам управления развития и привлечения персонала Волжского трубного завода
- Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies
- Сергей Чащин, инженер отдела системы улучшений Волжского трубного завода
- Александр Яшкин, генеральный директор FANUC Россия
- Представитель АО «ОСК»
- Представитель холдинга «Вертолеты России»
- Представитель государственной корпорации «Ростех»
- Представитель АО «Северсталь Менеджмент»
Как стимулировать интерес к инженерному, техническому творчеству, научной и проектной работе? Возродить школы наставничества и сформировать действенную молодежную политику в сфере научно-технического творчества молодёжи?
Консолидация разных форматов работы и методик, создание экосистемы, позволяющей находить юношей и девушек с высоким потенциалом и увлекать их научно-техническим творчеством.
БЛОК «ФОНДЫ»
К участию приглашены представители частных фондов, поддерживающие образовательные проекты научно-технической направленности и создающие среду для развития талантов.
Модератор: Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
К участию приглашены:
- Виктор Анисимов, директор УНО «Кубанский научный фонд»
- Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций
- Оксана Косаченко, президент БФ «Система»
- Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
- Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко
Модератор: Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала»
К участию приглашены:
- Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий
- Вадим Медведев, директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ
- Ольга Носкова, начальник управления молодежных проектов и программ Росмолодежи
- Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»
- Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»
- Сергей Уразов, председатель Совета Ростовской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), член Молодежного Совета ВОИР
- Нина Яныкина, ректор Университета 20.35
Вовлечение молодёжи в деятельность малых инновационных предприятий.
Технологические долины создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, помощи технологическим компаниям и стартапам. Как работает этот новый для российского рынка инструмент и как им пользоваться?
Модератор: Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ
К участию приглашены:
- Виктор Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ имени М.В. Ломоносова
- Николай Любимов, губернатор Рязанской области
- Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
- Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
- Анастасия Павленко, директор дирекции стратегических партнерств компании «Иннопрактика»
- Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
- Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Темы для обсуждения:
- Привлечение молодёжи к решению актуальных проблем и задач современности через национальные проекты, профильные программы министерств, ведомств, промышленных предприятий, общественных организаций. Поддержка научных и технологических разработок молодых специалистов для российской промышленности.
- Дуальное образование. Построение траектории развития, позволяющей студенту пройти путь от идеи до её воплощения.
- Что необходимо предпринять для системного притока молодежи в научно-техническую среду? Как объединить усилия всех ведомств и институтов развития?
- Подготовка меморандума, направленного на формирование системной основы для притока молодежи в научно-техническую среду.
- Международное сотрудничество в инновационной сфере.
Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24»
К участию приглашены:
- Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики»
- Михаил Ковальчук, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
- Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
- Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий
- Николай Любимов, губернатор Рязанской области
- Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
- Алексей Медведев, заместитель министра науки и высшего образования РФ
- Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»
- Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества
Формат: ток-шоу
Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24» / Алексей Литвяков, модератор ТАСС
К участию приглашены:
- Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края
- Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея
- Николай Любимов, губернатор Рязанской области
- Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
- Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
- Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области – Кузбасса