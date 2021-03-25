Технофорум «От винта» 25–26 марта 2021 года в Краснодаре под эгидой Минпромторга состоится фестиваль «От винта!», который является ключевым молодежным мероприятием Года науки и технологий в научно-технической сфере.

На фестивале представят более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений и стартапов в области авиации, судостроения, робототехники, сельского хозяйства, устойчивого развития, социального предпринимательства, спорта, искусства и многих других.

Деловая программа фестиваля технофорум станет крупнейшей коммуникационной площадкой для межведомственного взаимодействия в научно-технологической сфере. В его рамках руководители министерств и ведомств, губернаторы, главы ведущих научных институтов, лидеры молодежных технологических инициатив, технологические предприниматели обсудят меры поддержки и развития детского/молодежного научно-технического творчества, способы промышленной профориентации, инструменты реализации стратегии научно-технологического развития и возможности расширения межотраслевого сотрудничества.

Одним из результатов работы технофорума станет создание Меморандума, где будут консолидированы лучшие методики и форматы работы. Инновационные идеи, перспективный опыт и лучшие предложения станут основой для создания новых инструментов технологического развития страны.

Архитектура программы технофорума

25 марта, четверг

Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС

10:00 – 11:00 Как растить дерзких и гибких интеллектуалов?

Формирование следующего поколения инженеров, ученых, исследователей.

Модератор: Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», председатель правления Ассоциации участников технологических кружков

К участию приглашены:

Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»

Дмитрий Судаков, руководитель проекта Атлас новых профессий, член Экспертного совета АСИ, советник ректора Института развития профессионального образования

Нина Яныкина, ректор Университета 20.35

11:00 – 12:00 Региональная модель воспитания технологического лидера.

Поддержка молодежной научно-технической инициативы в регионах. Авторы лучших практик делятся своим опытом и наработками.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

Евгений Гетц, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области

Иван Горелов, председатель молодежного совета Ростовской региональной общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», председатель межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Юга»

Марина Кузякина, основатель и директор студенческого научного центра «Механизм»

Александр Пикулев, руководитель проектов Varwin

Владислав Халамов, директор регионального центра технического творчества Челябинской области, координатор проекта по развитию сети инновационных образовательных площадок, руководитель учебно-методического центра РАОР, руководитель проекта ИКаР

12:00 – 13:00 Трансфер технологий «Деньги-конверсия-экспорт».

Стратегия и инструменты выхода на новые внутренние и внешние рынки.

Путь от идеи до широкого внедрения наукоемкой продукции, организация перехода от фундаментальных научных оснований и технологических предпосылок к практическим достижениям.

Модератор: Виктор Калинин, заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ

К участию приглашены:

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»

Павел Сорокин, руководитель программ блока экспертизы и функционального развития ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»

Игорь Табаев, руководитель отраслевого центра трансфера технологий инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом»

Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково»

Алексей Филимонов, исполнительный директор и член правления Ассоциации брокеров инноваций и технологий, руководитель программы развития и коммерциализации проектов ФЦП «Исследования и разработки»

13:00 – 13:30 Церемония открытия фестиваля «От винта!»

14:00 – 15:00 История успеха.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies

Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики»

Представитель Mail.ru Group

Анастасия Камнева, специалист дирекции по биотехнологическим проектам ГК «Р-фарм», тренер национальной сборной WorldSkills

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании Promobot

Сергей Левченко, кванторианец, студент КНИТУ-КАИ

Александра Ковтунова, воспитанница ДТ «Кванториум»

Иван Шмидт, руководитель детского технопарка «Кванториум» г. Челябинска

16:00 – 17:00 Глобальные вызовы. Победа над вирусами.

Что нас ждёт через десять, тридцать, пятьдесят лет? В каком мире предстоит жить? Будущее зависит от того, как человечество справится с глобальными вызовами. Визионеры и исследовательские центры по всему миру пытаются понять, какими именно будут эти ответы... С уверенностью можно сказать одно: глобальные проблемы будут решаться с помощью технологий как существующих, так и тех, что ещё предстоит создать.

Один из самых серьезных вызовов современности вирусы. В наукограде Кольцово под Новосибирском занимаются исследованиями различных инфекционных болезней, в том числе лихорадки Эбола и оспы. Через две недели после появления информации о вспышке коронавируса в Китае здесь началась разработка вакцины от новой инфекции. Как создаются современные вакцины?

К участию приглашены:

Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ», к.м.н.

Михаил Фаворов, д.м.н., эпидемиолог, инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики, США

Дмитрий Щербаков, заведующий лабораторией иммунохимии ФБУН ГЦН ВБ «Вектор»

16:00 – 17:00 Города будущего.

Территории с высокой концентрацией научно-технологического потенциала и города высоких технологий.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены:

Олег Горбунов, руководитель департамента взаимодействия с образовательными учреждениями ГК «Геоскан»

Лев Гордон, сооснователь всероссийского форума Живых городов

Николай Красников, глава администрации наукограда Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов России

Татьяна Леонова, глава администрации города Обнинска

Ольга Тохтина фон Браун, руководитель по развитию экосистемы ДАО OTON, амбассадор города Иннополис

17:00 – 17:40 Интеллектуальная собственность молодежи – источник инновационного развития страны.

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

Спикер: Анастасия Токарева, заместитель заведующего информационно-библиографическим отделом Всероссийской патентно-технической библиотеки ФИПС

26 марта, пятница

Ключевые мероприятия программы транслируются на сайте ТАСС

10:00 – 11:00 Промышленная профориентация. Популяризация достижений отечественной промышленности.

Выпускники профильных вузов и молодые специалисты зачастую не находят применения своим компетенциям и не знают, как коммерциализировать свои навыки. В результате некоторые из них уезжают за рубеж, а остальные уходят в другие специальности.

В связи с этим важно организовать непрерывный цикл: не только популяризировать научно-техническое творчество, выявляя увлеченную молодежь, но и создавать ей реальные возможности для развития, обеспечивая максимально широкий диапазон применения полученных навыков.

БЛОК «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Модератор: Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены представители крупнейших промышленных предприятий и корпораций:

Владимир Брусило, сооснователь компании АГМ СИСТЕМЫ

Мария Тумасова, специалист по кадрам управления развития и привлечения персонала Волжского трубного завода

Ольга Ускова, президент Cognitive Technologies

Сергей Чащин, инженер отдела системы улучшений Волжского трубного завода

Александр Яшкин, генеральный директор FANUC Россия

Представитель АО «ОСК»

Представитель холдинга «Вертолеты России»

Представитель государственной корпорации «Ростех»

Представитель АО «Северсталь Менеджмент»

11:00 – 12:00 Развитие научно-технического потенциала молодёжи.

Как стимулировать интерес к инженерному, техническому творчеству, научной и проектной работе? Возродить школы наставничества и сформировать действенную молодежную политику в сфере научно-технического творчества молодёжи?

Консолидация разных форматов работы и методик, создание экосистемы, позволяющей находить юношей и девушек с высоким потенциалом и увлекать их научно-техническим творчеством.

БЛОК «ФОНДЫ»

К участию приглашены представители частных фондов, поддерживающие образовательные проекты научно-технической направленности и создающие среду для развития талантов.

Модератор: Светлана Решетникова, руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО

К участию приглашены:

Виктор Анисимов, директор УНО «Кубанский научный фонд»

Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций

Оксана Косаченко, президент БФ «Система»

Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко

12:00 – 13:00 Подготовка национально ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Модератор: Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала»

К участию приглашены:

Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий

Вадим Медведев, директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ

Ольга Носкова, начальник управления молодежных проектов и программ Росмолодежи

Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»

Виктория Соболева, руководитель международного фестиваля «От винта!»

Сергей Уразов, председатель Совета Ростовской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), член Молодежного Совета ВОИР

Нина Яныкина, ректор Университета 20.35

13:00 – 14:00 Технологические долины.

Вовлечение молодёжи в деятельность малых инновационных предприятий.

Технологические долины создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, помощи технологическим компаниям и стартапам. Как работает этот новый для российского рынка инструмент и как им пользоваться?

Модератор: Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ

К участию приглашены:

Виктор Вайпан, проректор по инновационному научно-технологическому развитию МГУ имени М.В. Ломоносова

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Анастасия Павленко, директор дирекции стратегических партнерств компании «Иннопрактика»

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

15:00 – 16:15 Пленарное заседание «Межведомственное взаимодействие в сфере развития и приумножения научно-технического потенциала России».

Темы для обсуждения:

Привлечение молодёжи к решению актуальных проблем и задач современности через национальные проекты, профильные программы министерств, ведомств, промышленных предприятий, общественных организаций. Поддержка научных и технологических разработок молодых специалистов для российской промышленности.

Дуальное образование. Построение траектории развития, позволяющей студенту пройти путь от идеи до её воплощения.

Что необходимо предпринять для системного притока молодежи в научно-техническую среду? Как объединить усилия всех ведомств и институтов развития?

Подготовка меморандума, направленного на формирование системной основы для притока молодежи в научно-техническую среду.

Международное сотрудничество в инновационной сфере.

Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24»

К участию приглашены:

Марк Завадский, управляющий директор группы компаний «Рики»

Михаил Ковальчук, президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Александр Кулешов, ректор Сколковского института науки и технологий

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Алексей Медведев, заместитель министра науки и высшего образования РФ

Марина Ракова, вице-президент, руководитель дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк»

Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества

16:40 – 17:40 Неформальный диалог глав регионов (губернаторов) с молодежью.

Формат: ток-шоу

Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала «Россия 24» / Алексей Литвяков, модератор ТАСС

К участию приглашены: