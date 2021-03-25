Акции «КД Групп» могут выставить на продажу за 200 млн руб.

Сбербанк определил начальную продажную цену 200 млн штук обыкновенных акций АО «Центр управления проектами», (бывшее «КД Групп») структуры обанкротившейся стройгруппы «Камская долина».

Указанными акциями владели на паритетных началах экс-глава «Камской долины» Андрей Гладиков и бывшая председатель совета директоров холдинга Алевтина Романова. Как сообщается сообщается в отчете Виталия Нахабина, арбитражного управляющего господина Гладикова, стоимость акций АО «ЦУП» оценили в 200 млн руб.

При этом в начале 2021 года суд исключил из конкурсной массы господина Гладикова акции ЦУП из-за неликвидности. Расходы на их продажу будут необоснованными, отмечал тогда в соответствующем судебном процессе Виталий Нахабин.

Экс-гендиректор «Камской долины» Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по требованию Сбербанка. Господин Гладиков вместе с Алевтиной Романовой выступал поручителем по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывают более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем неисполненных собой финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

АО «ЦУП» насчитывает 200 млн штук обыкновенных акций АО «ЦУП» номинальной стоимостью 1 руб. каждая. За ЦУП числится более 900 млн руб. долгов, тогда как активы компании составляют менее 755 млн руб., большая часть из них – дебиторская задолженность.