Воронежскому девелоперу Александру Калтыкову отказали в рассмотрении очередной жалобы на приговор

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал экс-управляющему партнеру ГК «Основа» Александру Калтыкову в рассмотрении его жалобы на приговор за злоупотребление полномочиями и присвоение. Это следует из картотеки суда.

Девелопер пытался отменить приговор, вынесенный Ленинским райсудом в конце 2018 года. Тогда он был признан виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), двух эпизодах организации злоупотребления в составе группы лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ему было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Бывший партнер Александра Калтыкова Игорь Беляев, также признанный виновным в четырех эпизодах злоупотребления, получил 2,5 года условно.

В процессе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор девелопер настаивал на отсутствии доказательств его вины и на необоснованной квалификации обвинения, однако воронежский облсуд оставил приговор в силе.

Эпизоды злоупотребления полномочиями связаны с фиктивной арендой автомобилей, а также «откатами» с договоров стирки белья воронежского отеля Hampton by Hilton. Ущерб ГК «Основа» составил 3,5 млн руб. Эпизод с присвоением касался договора займа с физлицом на 280 тыс. руб., который Александр Калтыков заключил от имени компании, а в последствии присвоил. Топ-менеджер был уволен из ГК в мае 2017 года. Его уход группа официально объясняла расхождением «в понимании стратегии развития бизнеса». После увольнения Александр Калтыков возглавил созданное городскими властями муниципальное казенное учреждение «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью». Но, проработав в нем чуть меньше года, он «по собственному желанию» покинул пост.

Сергей Толмачев