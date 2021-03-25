«Ковид» развел огород

После объявления вынужденного карантина весной 2020 года пермяки решили самоизолироваться на дачах и в загородных домах. Спрос на загородную недвижимость, по итогам года, вырос на 47%, коттеджи в крае и в черте Перми подорожали на 19% и 4,7% соответственно. Сегмент рынка, долго пребывавший в стагнации, стал развиваться. Эксперты прогнозируют, что и в 2021 году, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, спрос на загородные дома будет сохраняться высоким.

По данным аналитической компании Research & Decisions, за 2020 год средняя стоимость загородной недвижимости в Пермском крае выросла на 19% и составила 36,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Цены на коттеджи и дома в Перми поднялись на 4,7%, до 46,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Директор Research & Decisions Регина Давлетшина рассказала, что средняя цена загородного дома в регионе составляет 3,05 млн руб., в Перми — 6,3 млн руб.

В «Авито Недвижимость» сообщили, что средняя стоимость аренды загородного жилья в регионе, по итогам 2020 года, составляла 30 тыс. руб. в месяц. Это вдвое больше, чем год назад. В целом спрос на загородную недвижимость в Пермском крае вырос на 47%.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев отметил, что интерес к сегменту подогревался в течение года, несмотря на его сезонную составляющую. Ключевыми факторами здесь выступили локдаун, нестабильная эпидемиологическая обстановка и тренд на деурбанизацию.

«На повышенный интерес покупателей также повлияли „дачная амнистия“, позволившая регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке и пролонгированная до 1 марта 2026 года, старт программы „Сельская ипотека“ и поддержка молодых семей в виде расширенных возможностей использования средств маткапитала, а именно — в счет строительства домов на садовых участках»,— пояснил господин Алексеев.

Действующие меры поддержки, а также потенциальные риски, связанные с пандемией, создали предпосылки для выхода этого сегмента недвижимости из многолетней стагнации, сообщил представитель «Авито Недвижимость».

Скромное предложение Управление Росреестра по Пермскому краю в 2020 году зарегистрировало 103,65 тыс. прав на земельные участки разных категорий, что на 7,7% меньше, чем в 2019 году. Частных жилых домов в регионе Росреестр за год зарегистрировал 4,73 тыс. Это на 6,3% меньше, чем в 2019-м. За два месяца 2021 года в Прикамье поставили на учет 929 домов. Активное индивидуальное жилищное строительство ведется в Пермском районе, Краснокамском, Березниковском городских округах, в Кунгурском муниципальном округе, в Кудымкаре. На участках для садоводства зарегистрировано 287 жилых домов. Общее снижение количества зарегистрированных прав на участки и жилые дома в 2020 году Росреестр связывает с введением ограничительных мер по COVID-19.

Пермьстат информирует, что за 2020 год в регионе сдали 589,6 тыс. кв. м индивидуального жилья, это 49% от общего объема построенного жилья.

По словам Регины Давлетшиной из Research & Decisions, предложение по загородной недвижимости в регионе составляет 600 объектов, в краевой столице (частные дома в городе относятся к загородной недвижимости) — около 800, и за год эти цифры не изменились. «Спрос увеличился, но предложение на рынке осталось на прежнем уровне. Люди не стали продавать больше домов, предложение пополнялось естественным образом, но сроки экспозиции были короче»,— объяснила собеседник.

Эксперты BG называют рынок загородной недвижимости в регионе небольшим, дома продают в основном частные владельцы, а не застройщики. По словам руководителя компании «Перспектива — Сделки с недвижимостью» Владимира Онянова, в сегменте имеется много морально устаревших объектов, построенных 10–20 лет назад. «Сейчас у покупателей другие предпочтения, востребован другой стиль, дизайн и архитектура. Теперь большие коробки из красного кирпича, построенные в 1990-х, никому не нужны»,— полагает Владимир Онянов.

Директор Research & Decisions Регина Давлетшина рассказала, что к сдаче в аренду в Пермском крае сейчас предлагается 105 объектов, причем 80 из них находятся в Перми. Стоимость краткосрочной аренды составляет 3–10 тыс. руб. в сутки.

Гендиректор «Демидково» Кирилл Толстой сообщил, что на аренду домов в санатории всегда наблюдается устойчивый спрос, среднегодовая загрузка коттеджей составляет 70%, а в высокий сезон (с мая по середину октября) приближается к 100%. С апреля по август 2020 года «Демидково» было закрыто в связи с режимом самоизоляции, объявленным в регионе из-за пандемии коронавируса, и в этот период индивидуальные дома в аренду не сдавались. Во время локдауна в санаторий обращались люди и интересовались арендой домов, рассматривая их как загородную недвижимость, где можно самоизолироваться.

Команда «стройся» Владимир Онянов из «Перспективы» отметил, что если раньше организаторы коттеджных поселков продавали дома, участки с подрядом на строительство дома, то теперь они переориентировались на реализацию свободных участков. «Купивший землю сам организует строительство, нанимает подрядчиков, контролирует процесс. Это дешевле для конечного потребителя»,— говорит собеседник.

Регина Давлетшина сообщила, что рынок земельных участков в регионе насчитывает 3 тыс. предложений, земли под индивидуальное жилищное строительство на нем составляют треть, остальное — сельскохозяйственные и промышленные территории. По словам госпожи Давлетшиной, качественных земель, пригодных для оперативной застройки, меньше. Нередко участки не обеспечены коммуникациями, и это не позволяет в короткий срок возвести там дом. Стоимость земель в регионе варьируется в пределах 75–100 тыс. руб. за сотку.

По данным базы недвижимости ЦИАН, в Прикамье насчитывается 113 коттеджных поселков, это «Тихие пруды», «Солнечная поляна» в деревне Протасы, «Лебединая бухта» в Усть-Качке, «Южный ветер» в Култаево, «Комарово-Хутор» в Комарово и другие.

В отделе маркетинга коттеджного поселка «Лебединая бухта» (расположен в 5 км от Усть-Качки) рассказали, что в 2020 году в пять раз нарастили продажи земельных участков. Общая площадь «Лебединой бухты» составляет 15 га (69 участков), на территории построено пять домов, владельцы остальных участков пока не вышли «в освоение». «Архитектурный регламент домов у нас не определен, владельцы участков строят дома исходя из своих желаний и возможностей. Покупая участок стоимостью 45–100 тыс. руб. за сотку земли, люди возводят уже не дачи, а дома для постоянного проживания, поэтому их площадь в среднем от 100 кв. м»,— пояснили в «Лебединой бухте».

Несмотря на явный интерес к загородной недвижимости, каждому из участников рынка нужно прилагать усилия для продажи участков. На рынке коттеджных поселков наблюдается высокая конкуренция, поселки очень отличаются друг от друга, а потенциальные покупатели не осведомлены о качестве предложения каждого из них, заметили в отделе маркетинга «Лебединой бухты».

Прогноз положительный Эксперты считают, что повышенный спрос на загородную недвижимость в этом году сохранится. Руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев заметил, что в новых условиях загородное жилье стало более привлекательным для профессиональных игроков, таких как банки, агентства недвижимости и застройщики, приход которых необходим для дальнейшего развития рынка.

По мнению руководителя «Перспективы — Сделок с недвижимостью» Владимира Онянова, спрос на загородные дома в этом году «не утихнет», потому что во время пандемии люди поняли, что проживание в коттедже обеспечивает большую степень эпидемиологической безопасности и комфорта, чем в многоквартирном доме.

Кирилл Толстой уверен, что в 2021 году спрос на аренду домов в санатории сохранится на прежнем уровне. «Более того, в „Демидково“ строятся новые экодома, которые, по нашим прогнозам, также будут пользоваться спросом»,— заметил господин Толстой.

Регина Давлетшина из Research & Decisions обращает внимание, что многие до сих пор неспокойны из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией. Не выбрав готовый коттедж, люди решают приобрести землю и построить дом самостоятельно. «Люди стали более прагматично и осознанно относиться к загородному жилью, смотрят, чтобы оно было не так далеко от города, чтобы чистились дороги и прочее. Чтобы построить дом, не бурить скважины и не подводить электричество, они покупают землю, обеспеченную коммуникациями»,— подчеркнула госпожа Давлетшина, добавив, что тренд на приобретение участков под ИЖС в этом году усилится.

Евгения Ахмедова