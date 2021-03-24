На Кубани государственные заказчики будут поставлены на электронный контроль

Информацию о стадиях исполнения госконтрактов заказчики должны будут размещать в электронном виде с 1 июля, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова вице-губернатора края Игоря Галася. Для этого будет создана электронная система контроля.

«До конца апреля мы подготовим технологическую базу и протестируем ее. С 1 июля эта система должна полноценно заработать. Все заказчики будут обязаны размещать информацию о стадиях исполнения контрактов в электронном виде. Таким образом появится возможность в автоматическом режиме отслеживать возможные проблемы с исполнением госконтрактов и отклонение от сроков», – рассказал господин Галась.

Также он сообщил, что 60% от малых закупок в регионе будут проводить через систему «электронного магазина». Здесь поставщики смогут публиковать свои прaйс-листы. «Соответственно, стоимость работ нельзя завысить в процессе закупок», - отметил Игорь Галась.

Андрей Ульченко