В ярославской ТПП пройдет традиционный день открытых дверей

В ярославской торгово-промышленной палате пройдет традиционный день открытых дверей, сообщили в пресс-службе ЯрТПП. Мероприятие начнется в 11 часов 26 марта и будет проходить онлайн-формате. В палате рассказали, что во время проведения дня открытых дверей под названием «Попади под раздачу» предусмотрен розыгрыш призов.

«Среди тех, кто зарегистрируется до 25 марта, мы разыграем специальные призы от ТПП: два сертификата на бесплатное годовое членство и сертификат на публикацию в печатном издании “Деловые вести Ярославии”. Кроме того, каждый, кто зарегистрируется, получит скидку на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»,— говорится в сообщении ЯрТПП.

В палате отметили, что в 2020 году день открытых дверей смотрели 400 человек. В этом году на мероприятии будет рассказано о том, какие изменение произошли в палате за 2020 год. а также о планах и целях на 2021 год. В программе дня открытых дверей несколько тем. В частности, будут проанонсированы стратегические мероприятия для бизнеса на 2021 год, которые палата рекомендует обязательно посетить. Также будет рассказано, зачем нужно вступать в ЯрТПП, какие преимущества дает членство в крупнейшем бизнес-сообществе региона. Полная программа мероприятия и ссылка на адрес регистрации опубликованы на сайте ЯрТПП.