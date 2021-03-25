Город и пустота

Процессы, которые запустил ковид на рынке коммерческой недвижимости, в очередной раз подтверждают, что текущий кризис сильно ударил по малому и среднему бизнесу. Ряды предпринимателей в Пермском крае, редеющие который год подряд, понесли новые потери. Не сумели выстоять многие представители общепита, торговли и других отраслей сферы рыночных услуг. Закрылись заведения — опустели помещения.

Прогнозировать сроки восстановления спроса на торговые и офисные площади сложно. Они зависят прежде всего от того, как быстро начнет оживать сектор малого и среднего предпринимательства. Один из механизмов, который мог бы этому способствовать — увеличение потребительских расходов, пока не работает.

В то же время мы наблюдаем необычную активность в приобретении квартир. Однако она никак не связана с улучшением благосостояния людей, а является следствием правительственных решений по льготному ипотечному кредитованию.

Вопреки ожиданиям властей, своими мерами они разогрели не только рынок новостроек, но и вторичного жилья. На объем и темпы жилищного строительства в Пермском крае эти решения не повлияли. Сложившуюся ситуацию можно описать так: спрос не рождает предложения, но приводит к росту цен. Вкупе со сжатием доходов и усилением долговой нагрузки на физлиц, а также сокращением предпринимательского сектора это настораживает.