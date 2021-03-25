ЛДПР пошла самовыдвиженцами

Фракция ЛПДР в парламенте Тувы выступила с законодательной инициативой разрешить участие в выборах главы республики самовыдвиженцам. Однако депутаты от «Единой России» абсолютным большинством отклонили законопроект. В ЛДПР не скрывают, что реакция партии власти была ожидаема. Политологи говорят о том, что ЛДПР внесением такого бесперспективного законопроекта воспользовалась возможностью напомнить о себе накануне выборов.



Фракция ЛДПР (в нее входят два депутата) в Верховном хурале Тувы в среду на сессии не смогла добиться принятия изменений в закон «О выборах главы — председателя правительства Республики Тыва», которые разрешали бы участвовать в выборах главы региона самовыдвиженцам. Фракция «Единая Россия» в полном составе отклонила законопроект.

Закон, определяющий выдвижение кандидатов на должность главы — председателя правительства Рес­публики Тыва был принят 27 июня 2012 года. Согласно ему, выдвигать кандидатов на выборы такого уровня в Туве могут только зарегистрированные политические партии.

«Если следовать Конституции РФ, то каждый гражданин имеет право избираться и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом не все хотят состоять в каких-либо партиях. Никаких новшеств в этом плане мы не предлагаем. Этой инициативой наши депутаты изъявили волю граждан. Считаем этот законопроект необходимым, учитывая предстоящие выборы главы региона»,— сказал „Ъ-Сибирь“ глава регионального отделения ЛДПР в Туве Айбек Маады. Он отметил, что депутаты ЛДПР также предложили снизить для всех кандидатов муниципальный фильтр с нынешних 9% до минимальных 5%. «Сбор такого количества подписей муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения на пост главы региона, — огромные расходы для кандидатов. Самовыдвиженцам это тем более сложно сделать и физически, и финансово»,— сказал господин Маады. В то же время он признал, что решение «Единой России» об отказе в принятии законопроекта было ожидаемым. «У нас была небольшая надежда, что все-таки его примут, но по факту все остается на прежнем месте»,— отметил он.

«Законопроект отклонили, сославшись на недоработки в юридико-техническом оформлении. При этом депутатами комитета по конституционно-правовой политике и государственному строительству было рекомендовано принять его в первом чтении. Поскольку скоро начнется выборная кампания, мы опасаемся, что могут „заволокитить“ принятие законопроекта, но мы, несмотря ни на что, будем вносить его на рассмотрение на следующей сессии в апреле»,— сказал руководитель фракции ЛДПР в парламенте Эрес Кара-сал.

У заместителя председателя Верховного хурала Тувы Ирины Бадыргы «вызывает вопросы» инициатива о снижении муниципального фильтра: «Думаю, что это нецелесообразно. Есть действующий закон, он работает. Речь идет о выдвижении кандидатов на самый высокий пост в регионе, и выборка подписей должна быть более существенная, чем 5%».

«Неважно, от кого законопроект — от ЛДПР или „Единой России“. Он нуждается в доработке. Это не означает, что его категорично отклонили»,— сообщил „Ъ“ один из депутатов от фракции ЕР.

Для ЛДПР внесение такого законопроекта — способ напомнить о себе, причем выступить в роли тех, кто пытается расширить демократические свободы и побеспокоиться о легитимности всех процедур, говорит политолог Константин Лукин. «В большинстве регионов самовыдвижение на пост губернатора допустимо, но в Туве всегда тотальное большинство имела партия власти. В данном случае она не дала ЛДПР получить политические очки накануне выборов. Это начало избирательной кампании, и партии используют все возможности для продавливания своей информационной повестки»,— считает он. Впрочем, даже в случае принятия такого законопроекта вряд ли бы появилась «очередь из желающих самовыдвиженцев», полагает эксперт. «Самовыдвижение с точки зрения законодательства о выборах — самый сложный процесс выдвижения на пост губернатора. Кандидатам, кроме прохождения муниципального фильтра, нужно в ограниченный срок еще собрать подписи жителей. Выдвигаться от партий выгоднее, тем более что спектр их большой»,— говорит Константин Лукин. Политический аналитик Альмира Сенди (Тува) считает, что инициатива ЛДПР нашла бы поддержку среди потенциальных самовыдвиженцев: «В регионе есть усталость населения от долгого руководства действующего главы республики. Нашлись бы кандидаты, которые хотят выдвинуться не от ЕР и ее „спойлеров“».

С 2007 года Республику Тыва возглавляет Шолбан Кара-оол. Его кандидатура на должность председателя правительства была внесена президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение республиканского парламента. На 2012–2016 годы пришелся второй срок господина Кара-оола в качестве председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил действующий тогда президент России Дмитрий Медведев.

Срок полномочий Шолбана Кара-оола истекал 2 марта 2017 года, однако 23 мая 2016 года он подал в отставку по собственному желанию для переизбрания. С мая по сентябрь 2016 года он занимал пост врио главы Республики Тыва. В досрочных выборах 18 сентября 2016 года участвовали Валерий Бичи-оол от партии «Справедливая Россия», Шолбан Кара-оол от «Единой России», Сергей Салчак от КПРФ и Игорь Френт от ЛДПР. Явка избирателей составила 90,29%. Шолбан Кара-оол победил на выборах, набрав 85,6% голосов. Следующие выборы главы Республики Тыва состоятся 19 сентября 2021 года.

Оксана Павлова, Анастасия Вещикова, Красноярск