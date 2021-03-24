«Чиновники по-прежнему живут в своем мире»

Элла Памфилова прокомментировала нарушения на выборах главы Пензенской области осенью прошлого года. По словам председателя ЦИК, факты были вскрыты ее ведомством еще в ноябре и своевременно переданы в правоохранительные органы. Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела против одного из руководителей местных избирательных комиссий. Причина — вброс лишних бюллетеней за одного из кандидатов. Событие связали с арестом губернатора Ивана Белозерцева, дескать, все это не просто так. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемое пензенское дело выходит за рамки привычных коррупционных историй.

Элла Александровна Памфилова прокомментировала так называемое пензенское дело. Подобное не удивительно, поскольку зреет большой скандал. Дело в том, что после ареста губернатора Ивана Белозерцева, а также его партнера Бориса Шпигеля, Следственный комитет также объявил о возбуждении уголовного дела против председателя местной избирательной комиссии в райцентре Бессоновка. Причина — так называемый вброс бюллетеней на выборах главы региона осенью 2020 года.

Как известно господин Белозерцев был избран руководителем Пензенской главой области с результатом 78% голосов избирателей.

Учитывая вскрытые нарушения, эту цифру можно поставить под сомнение, а, соответственно, и легитимность самого главы администрации.

В обнародовании этих фактов есть политическая логика. Одно дело сажать в тюрьму зарвавшегося чиновника, а другое — народного губернатора с поддержкой близкой к 100%.

Именно поэтому возникает вопрос: почему данные всплыли именно сейчас? Получается, что пока Белозерцев был в силе, органы молчали, но стоило ему попасть под следствие, как достоянием общественности стал целый шлейф нарушений.

И вот на помощь пришла Элла Памфилова. Глава ЦИК заявила, что ее подчиненные в Пензе все оперативно обнаружили и передали в Следственный комитет. Дело возбудили еще в ноябре. Комиссию в Бессоновке наказали. То есть ее ведомство на высоте, остальное — домыслы.

Тем не менее ответ на вышеуказанный вопрос — почему арест главы и выборные нарушения совпали по времени — так и не прозвучал.

И второй важный аспект: как же все-таки трактовать итоги выборов. По идее нужно проводить переголосование хотя бы на участке в Бессоновке, а то и в целом корректировать результаты. Как бы то ни было, создан прецедент.

Попадая в опалу, руководитель как бы перестает быть всенародно-избранным. Можно даже предположить, что это своеобразные уроки хабаровских событий.

И во-вторых, если копнуть по всем российским регионам, сколько всего интересного можно выявить. Ведь Белозерцев далеко не первый и явно не последний. При этом нельзя забывать, что фальсификации итогов голосования — уголовно наказуемое деяние, равно как и нереагирование на все на это.

А в целом заметно, что так называемое пензенское дело — это намного больше, чем арест нечистого на руку губернатора, что, впрочем, еще не доказано.

Это очень показательная история.

Можно даже рискнуть и сказать, что мы видим своеобразный срез нынешних российских противоречий и накопившихся проблем.

Здесь есть все: борьба за власть и за финансовые ресурсы — арестован не только теперь уже бывший глава Пензенской области, но еще и крупнейший бизнесмен, как его называют «король госзаказа» Борис Шпигель. Его компания «Биотэк» — лидер фармацевтического рынка, а это сегодня источник очень и очень больших прибылей. Более того, в условиях санкций и кризисов именно это направление становится своеобразной передовой в общей борьбе за ресурсы. В этой связи очень интересно, кто займет место Шпигеля.

И, наконец, само по себе нынешнее позиционирование чиновников. Они по-прежнему живут в своем мире. Там есть все: и коллекции часов, и элитные иномарки, Лазурный берег, дома и коттеджи. И все это на фоне растущих показателей бедности, очень спорного прожиточного минимума и все чаще задаваемых вопросов, почему так происходит и кто во всем этом виноват. Не реагировать на все на это уже нельзя, особенно в перспективе ближайших выборов, которые к тому же желательно провести с минимум нарушений, чтобы обойтись без лишних обсуждений как сейчас.