Из психбольницы сбежал на зону

В Новосибирске вынесли приговор криминальному «авторитету» Виктору Мошкову, который обвинялся в убийствах, рабовладении и причинении тяжкого вреда здоровью. В 2018 году облсуд освободил его от наказания за эти преступления по состоянию здоровья и отправил на принудительное лечение в психбольницу, откуда он сбежал, спилив решетки на окнах. Повторная психиатрическая экспертиза, которую «авторитету» провели после ареста, признала его полностью вменяемым. На этот раз Мошкову присудили 22 года колонии особого режима.



В Новосибирске в среду завершился суд над одним из лидеров местного криминалитета 65-летним Виктором Мошковым. Свой первый тюремный срок будущий «авторитет», проживавший в городе Куйбышеве Новосибирской области, получил еще в 1980-х годах за имущественные преступления, после чего на свободе появлялся лишь эпизодически. В 2013 году Виктора Мошкова задержали и предъ­явили обвинение в целом ряде преступлений, в том числе убийстве. В 1998 году он, по версии следствия, застрелил двух участников противоборствующей группировки, подконтрольной «вору в законе» Юрию Бердышеву. За городом Виктор Мошков, говорится в деле, наставив на них пистолет ТТ, заставил лечь на землю и сделал по выстрелу в затылок. Трупы он вывез в багажнике машины и закопал. Обнаружить тела не удалось. В его деле также был эпизод об использовании рабского труда. «Авторитет», говорится в материалах следствия, заставлял бомжа работать в своем подсобном хозяйстве в Куйбышеве, периодически избивая его металлическим прутом за недостаточное, по его мнению, усердие.

В окружении Виктора Мошкова рассказывают, что он активно занимался спортом, пропагандировал ценности ЗОЖ, отрицательно относился к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, являлся «адептом» уринотерапии.

В СИЗО Виктора Мошкова разбил инсульт: его частично парализовало, кроме того, он практически полностью потерял дар речи. Все это привело к развитию психического заболевания. Эксперты признали его невменяемым. В 2018 году Новосибирский облсуд освободил его от наказания, отправив на принудительное лечение. В конце того же года «авторитет» совершил побег из Новосибирской областной психиатрической больницы специализированного типа №6, распилив решетку в палате на первом этаже. Ножовочное полотно по металлу, а также зимнюю одежду Виктору Мошкову принес кто-то из знакомых. Ночью пациент пролез между спиленными прутьями решетки, вышел за территорию больницы и поймал попутку. Через неделю он был задержан в одном из частных домов Куйбышева.

Виктору Мошкову назначили повторную психиатрическую экспертизу, которую поручили провести Центру психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. Обследование показало, что обвиняемый дееспособен, и дело в отношении него направили в суд на новое рассмотрение. Выдвинутые обвинения он сам отрицал, адвокаты заявляли об отсутствии в деле доказательств. Защита полагает, что поскольку тела жертв так и не были обнаружены, утверждать, что они убиты, нельзя. Потерпевшие, которые принадлежали к одной из криминальных группировок, могут где-то скрываться.

В результате суд снял с Виктора Мошкова обвинение в рабовладении (ст. 127.2 УК РФ), посчитав его вину недоказанной. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ прокурор отдела гос­обвинителей Виталий Хохрин, по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Мошкову назначили 22 года лишения свободы — столько для него просила и прокуратура. Срок он будет отбывать в колонии особого режима.

Константин Воронов