Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

Глава Минкульта Ольга Любимова вручила государственные награды российским деятелям культуры. Церемония состоялась в Большом театре, сообщает «РИА Новости».
Награды получили:
- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — актер Вениамин Смехов;
- орден Дружбы — сценарист Юрий Арабов, певец и худрук Центра русской культуры и искусства Владимир Девятов, артист Анатолий Лобоцкий, художник-аниматор и сценограф Сергей Алимов (посмертно);
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — директор Театра имени Моссовета Валентина Панфилова;
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — заслуженный художник РСФСР, иллюстратор Герман Мазурин, драматург Ксения Драгунская, артист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», пианист Сергей Безродный;
- почетную грамоту Минкульта — живописец, сценограф Юрий Купер (Куперман).
Также министр вручила благодарность президента России коллективу Российского военно-исторического общества и коллективу Российского книжного союза.