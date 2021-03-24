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Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

Глава Минкульта Ольга Любимова вручила государственные награды российским деятелям культуры. Церемония состоялась в Большом театре, сообщает «РИА Новости».

Награды получили:

  • орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — актер Вениамин Смехов;
  • орден Дружбы — сценарист Юрий Арабов, певец и худрук Центра русской культуры и искусства Владимир Девятов, артист Анатолий Лобоцкий, художник-аниматор и сценограф Сергей Алимов (посмертно);
  • медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — директор Театра имени Моссовета Валентина Панфилова;
  • медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — заслуженный художник РСФСР, иллюстратор Герман Мазурин, драматург Ксения Драгунская, артист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», пианист Сергей Безродный;
  • почетную грамоту Минкульта — живописец, сценограф Юрий Купер (Куперман).

Также министр вручила благодарность президента России коллективу Российского военно-исторического общества и коллективу Российского книжного союза.

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