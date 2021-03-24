Иностранцы уходят из Крыма

Евросоюз раскритиковал запрет для иностранцев на владение землей в Крыму. Такой указ президента на днях вступил в силу. ЕС расценил его как меру по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. Дипломаты пообещали и дальше продолжать санкционную политику. После вступления запрета в силу иностранцы отказались по меньшей мере от 500 участков на полуострове. В Киеве назвали указ Владимира Путина «юридически ничтожным».

А зачем он был нужен? Запрет касается не только полуострова, но и всех приграничных территорий, пояснила председатель комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. Но, по ее словам, иностранцы могут пользоваться участками и дальше, вернув их государству и заключив договор аренды.

«Это связано с тем, что земельные участки находятся в приграничных территориях, есть запрет в Российской Федерации. 20 марта 2020 года был подписан указ данной категории, есть год на принятие решения, каким образом они распорядятся своей собственностью, то есть они могут продать, подарить, возможно, получить гражданство Российской Федерации и, соответственно, таким образом решить данный вопрос.

Сейчас активно происходят сделки, никто этих граждан сейчас не ограничивает в реализации своих прав, то есть они заключают сделки по отчуждению, дарению гражданам Российской Федерации.

Если не граждане Российской Федерации хотят использовать этот земельный участок, они его могут использовать на правах аренды. Если же речь идет о юридическом лице, то чтобы оформит землю на российское юрлицо, иностранных учредителей должно быть меньше 50%».

В Киеве же заявили, что запрет иностранцам владеть землей в Крыму вытесняет украинцев с полуострова. А как на это отреагирует Евросоюз? На этот вопрос ответил заведующий сектором стратегических оценок института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин: «Это лишь один из кирпичиков противостояния по этому вопросу, которое сложилось уже достаточно давно. Здесь вряд ли появляется какое-то новое качество этих расходящихся позиций, но понятно, что, если каждая из сторон убеждена в своей правоте, то разногласия будут накапливаться и дальше.

Однако вопросы собственности — это всегда достаточно сложный момент. Можно вспомнить, как при разных изменениях юрисдикции, изменениях правовых режимов возникает некое пространство для того, чтобы противостояние переходило в юридическую плоскость, но рассчитывать на то, что удастся прийти к какому-то взаимопониманию, нет. То есть это будет один из планов продолжающего уже годами и еще годами предстоящего конфликта.

В то же время в Европейском союзе есть экономическое лобби, которое очень недовольно теми санкциями, которые уже есть, это настраивает политиков на то, чтобы они поосторожнее использовали этот инструмент, но какого-то критически важного голоса у этого лобби скорее нет, то есть здесь все равно остается пространство для политических мотиваций, даже вопреки позициям бизнеса.

Исключать определенных ужесточений нельзя, особенно в части того, что касается локально Крыма, где уже введены ограничения, которые мешают западным компаниям там работать.

Какое-то дальнейшее движение в том же направлении даже сложно предположить, что именно здесь могло бы быть использовано, то есть эта тема очень долго от нас не уйдет».

До вступления запрета в силу иностранцам принадлежало около 11 тыс. участков в Крыму. В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран, большинство из них — украинцы.

Иван Корякин