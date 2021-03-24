В Ярославской области против черных лесорубов возбудили уголовное дело

В Угличском и Рыбинском районах Ярославской области зафиксированы случаи незаконной вырубки деревьев, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что по данным фактам возбуждено уголовное дело.

В департаменте уточнили, что, в частности, трое нарушителей были пойманы около деревни Суслово Угличского района. У них изъяты трактор с телегой, две бензопилы и автомобиль Chevrolet Niva.

По словам директора департамента Николая Савельева, рубка лесных насаждений без заключения специального договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд является незаконной. За нарушение предусмотрена административная или уголовная ответственность.

По данным департамента, с начала 2021 года на территории Ярославской области зафиксировано шесть фактов незаконной рубки лесных насаждений. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн руб.

Дарья Сабаева