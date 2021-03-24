Двое заключенных батайской ИК-15 нанесли себе порезы, протестуя против перевода в другой отряд

Заключенных исправительной колонии № 15, расположенной в Батайске Ростовской области, нанесли себе порезы, протестуя против перевода в другой отряд. Об этом сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

По данным ведомства, происшествие случилось 18 марта. «Двое осужденных нанесли себе порезы и царапины, мотивировав свои действия нежеланием переводится из одного жилого отряда в другой. Осужденным незамедлительно была оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, опасности для жизни и здоровья нет»,— сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области. Один из мужчин находится в лечебном учреждении, второму была оказана помощь на месте. В ведомстве подчеркнули, что материалы проверки по происшествию направлены в правоохранительные органы «для дачи правовой оценки действий осужденных».

В пресс-службе добавили, что появившаяся в социальных сетях информация о массовой голодовке осужденных в ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области не соответствует действительности. «Все осужденные выполняют распорядок дня учреждения, посещают столовую и принимают пищу»,— заявили в ГУ ФСИН.

Кристина Федичкина