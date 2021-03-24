Елена Георгиева на форуме «ГОСЗАКАЗ» рассказала об инициативах Новикомбанка по поддержке промышленных предприятий

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева выступила на пленарном заседании форума «ГОСЗАКАЗ» и рассказала о деятельности банка по формированию инвестиционно привлекательной среды для предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

На пленарном заседании форума обсуждалась тема «Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций». В дискуссии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей» Ян Новиков и др.

В своем выступлении Елена Георгиева рассказала о предложенной банком инициативе по формированию нового инструмента для поддержки инвестиционных проектов.

Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий.

«Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, так как средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики, ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда»,— отметила Елена Георгиева.

Инициатива Новикомбанка уже получила поддержку со стороны заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, таких крупнейших корпораций, как «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом».

«В настоящий момент эксперты банка находятся в конструктивном созидательном диалоге с Минпромторгом России по формату ее реализации»,— сообщила Елена Георгиева.

Председатель правления Новикомбанка перечислила и другие меры, которые позволят увеличить объем инвестиций в проекты по импортозамещению и диверсификации. По ее словам, регуляторные послабления, как механизмы тонкой настройки, будут способствовать более активному инвестиционному процессу.

«В этом вопросе очень важна поддержка Центрального банка. Мы видим примеры очень серьезных регуляторных послаблений, например, в строительной отрасли, которые настроены под стимулирование инвестиций. Предлагаем аналогичный подход и для финансирования высокотехнологичных российских предприятий»,— сказала Елена Георгиева.

Соответствующие предложения Новикомбанк направил в Банк России, Ассоциацию банков России и в подкомиссию комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

Председатель правления Новикомбанка обратила внимание на необходимость популяризации действующих мер господдержки. В частности, такой меры, как субсидирование процентных ставок согласно 26-му постановлению правительства РФ.

Елена Георгиева отметила также, что Новикомбанк взаимодействует с предприятиями на этапе идеи проекта, чтобы выработать оптимальную структуру финансирования с использованием полного спектра мер господдержки.

«Мы со своей стороны стараемся популяризировать действующие меры господдержки. Призываем предприятия приходить в банки на уровне идеи, на этом этапе уже надо начинать структурировать оптимальную схему финансирования, используя инструменты господдержки, привлекая институты развития. Это позволит привлечь денежные средства на максимально выгодных условиях»,— резюмировала она.

Пресс-служба

+7 (903) 622-36-18

pr@novikom.ru