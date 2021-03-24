Ставропольскую компанию по выращиванию зерна оштрафовали за захламление сельхозтерритории

Петровский районный суд Ставропольского края признал ООО «Фирма Колос» и его директора Петра Акименко виновными в захламлении участка сельскохозяйственного назначения. Компанию оштрафовали на 200 тыс. руб., а директора — на 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

Как сказано в сообщении, в марте прошлого года управление Россельхознадзора возбудило в отношении компании и руководителя дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов). Причиной стал результат проверки, во время которой ведомство выявило захламление участка сельхозназначения строительными и бытовыми отходами. Также на участке росла сухая сорная и кустарниковая растительность. Этот участок находился в аренде у ООО «Фирма Колос». Площадь нарушения составила 1,26 га.

В августе 2020 года ООО «Фирма Колос» и должностное лицо были привлечены к административной ответственности с наложением штрафов размером в 400 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно. Не согласившись с постановлением Россельхознадзора, предприятие обратилось в суд. Суд рассмотрел материалы дела счел вину предприятия и его директора доказанной, однако, снизил сумму штрафа ООО «Фирма Колос» до 200 тыс. руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Фирма Колос» зарегистрировано в Светлограде в 2007 году с уставным капиталом 23,5 млн руб. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых культур. Бенефициаром значится ставропольское ООО «Надежда», Юрий Терехов и Виталий Терехов. Выручка компании в 2019 году составила 153,6 млн руб., чистая прибыль 19,4 млн руб.

Наталья Шинкарева