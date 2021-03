В Краснодаре не прошли обязательную классификацию 43 гостиницы

В столице Кубани до 1 марта текущего года не прошли обязательную сертификацию 43 гостиницы. В мэрии призвали отельеров сделать это в ближайшие сроки. Всего прошли классификацию 232 гостиницы краевого центра.

В городской администрации отмечают, что постановлением федерального правительства все отели должны пройти обязательную процедуру классификации до 1 января 2022 года. Это также касается средств размещения с фондом менее 15 номеров - ранее они имели право не получать свидетельство о присвоении категории.

В целом обязательную процедуру классификации, которую проводят специализированные организации, аккредитованные Ростуризмом, предстоит пройти 93 гостиницам краевого центра. Всего в Краснодаре на сегодняшний день классифицированы пять гостиниц категории «пять звезд», 28 гостиниц категории «четыре звезды», 57 - «три звезды», 16 - «две звезды», две гостиницы - «одна звезда» и 124 гостиницы категории «без звезд».

Если гостиница претендует на категорию от трех до пяти звезд, то ее персонал должен знать не менее двух иностранных языков. Проблемы с классификацией возникнут у гостиниц в жилых домах (в Краснодаре таких 86), поскольку, в соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ, размещение туристов в частном жилье стало незаконным. Таким образом, помещения, где находятся гостиницы необходимо перевести в категорию нежилых.

По информации мэрии, общий номерной фонд гостиниц Краснодара составляет 7908 номеров, ориентировочное количество мест — 15 817. Средний коэффициент загрузки городских гостиниц по итогам 2020 года составил 31%, что на 17% меньше, чем в 2019 году. На территории города работают семь международных сетевых отелей: Hilton Garden Inn Krasnodar (4 звезды), Ibis (3 звезды), Four Points By Sheraton (4 звезды), Marriott (5 звезд), Hampton by Hilton Krasnodar (3 звезды), Golden Tulip Krasnodar (4 звезды) и Crowne Plaza Krasnodar Centre (4 звезды).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце октября прошлого года гостиничная сеть Hilton Worldwide открыла в Краснодаре второй отель бренда. Новую гостиницу построили рядом с первой на углу улиц Мира и Красной.

Дмитрий Михеенко