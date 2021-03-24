Банк России включил УБРиР в реестр значимых кредитных организаций

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в список значимых кредитных организаций по версии Банка России, сообщила пресс-служба Центробанка. Это единственный банк Уральского федерального округа (УрФО), попавший в реестр. Ранее в список входил также Челиндбанк (Челябинская область), но теперь он исключен.

Центробанк публикует список значимых кредитных организаций ежегодно. В него включают банки, которые, по мнению регулятора, имеют высокую долю бизнеса на рынке платежных услуг, в том числе количество карт, банкоматов и эквайринговых терминалов. В этом году в список вошли 22 банка (в прошлом году — 26). Среди них: «Сбер», Тинькофф-банк, МТС-банк и Альфа-банк.

Михаил Мананников