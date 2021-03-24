Курский журналист арестован за призыв к участию в несогласованной акции в поддержку Навального

Кировский райсуд Курска арестовал на семь суток внештатного корреспондента «7x7» Ивана Звягина. Об этом сообщил «7x7» со ссылкой на журналиста.

Суд признал Ивана Звягина виновным в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, до десяти суток административного ареста). Под стражей журналист проведет пяток суток: еще двое ему зачли за время, которое он провел в отделе полиции №5 Курска после задержания 29 января.

По словам Ивана Звягина, его признали организатором несогласованной акции за сообщения в чате активистов, куда журналист скидывал инструкции проектов «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». В частности, на вопрос о вызове в прокуратуру для получения предостережения от участия в несогласованных митингах, корреспондент ответил: «Ничего страшного, едьте». По мнению Ивана Звягина, полиция вырвала эту фразу из контекста и посчитала ее призывов к участию в акции.

Александр Прытков