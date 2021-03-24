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В Курганской области выявили 42 новых случая COVID-19

На 24 марта в Курганской области подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Каргапольском, Далматовском, Звериноголовском, Куртамышском, Мишкинском, Половинском, Целинном, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске. Выписали 73 человека. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлен 18971 случай COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 521574 исследования.

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