Семь дронов купят для противопожарного контроля в ярославских лесах

В Ярославской области для обнаружения лесных пожаров будет приобретено семь беспилотников, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства. В сообщении отмечается, что всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» запланирована покупка 22 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами. Кроме семи квадрокоптеров, будут приобретены грузовые автомобили, квадроциклы и моторные лодки.

На обновление материально-технической базы СГБУ ЯО «Лесная охрана» из федерального бюджета выделено 38,2 млн руб. В департаменте пояснили, что мониторинг пожарной опасности в лесах Ярославской области будет осуществляться путем патрулирования территории, а также с помощью системы дистанционного контроля за ситуацией.

По словам директора департамента Николая Савельева, в лесном фонде Ярославской области предусмотрены устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос общей протяженностью более 2.5 тыс. км, а также установка 74 информационных аншлагов и 15 шлагбаумов. Для ликвидации лесных пожаров будут привлечены 837 человек и 533 единиц техники.

Дарья Сабаева