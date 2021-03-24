На реставрацию фасада усадьбы Рукавишникова выделили 27,5 млн рублей

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) проводит открытый конкурс по выбору подрядчика для реставрации фасада усадьбы С.М. Рукавишникова на Верхневолжской набережной, 7 в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 27,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

По условиям закупки, подрядчику предстоит до конца июля отремонтировать фасады дома, балконы, въездные ворота, арки и забор. Заявки принимают до 14 апреля, итоги конкурса подведут после 16 апреля.

Усадьба С.М. Рукавишникова была построена в 1875—1877 годах. В советские годы комплекс экспроприировали, в главном здании в 1918 года разместили губернский музей. Сейчас в здании располагается филиал НГИАМЗ, там представлено 25 выставочных залов. Весь исторический комплекс является объектом культурного наследия Российской Федерации.

Анастасия Еремина