ТОСЭР дадут продышаться

В Кумертау планируют запустить производство медицинских и технических газов, используемых во время медицинских операций и для искусственной вентиляции легких. Инвестор — зарегистрированная в январе компания ООО «Башкирские криогенные технологии» — намерен вложить 300 млн руб. собственных и заемных средств. Министерство экономического развития Башкирии, включившее компанию в реестр резидентов ТОСЭР, обещает инвестору налоговые льготы. Собственники компании рассчитывают окупить вложенные средства в течение 3–5 лет. Опрошенные "Ъ" участники рынка оценивают шансы инвестора на успешную реализацию проекта как высокие, отмечая возросший спрос на медицинский кислород из-за пандемии.

Министерство экономического развития Башкирии включило в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ООО «Башкирские криогенные технологии». Компания планирует начать в Кумертау производство медицинского кислорода, жидкого и газообразного азота.

Медицинский кислород используется в реанимациях, для введения анестезии во время операций, для аппаратов искусственной вентиляции легких. Азот используют для заморозки и сохранения образцов крови, тканей и других биологических материалов, а также для удаления новообразований.

ООО «Башкирские криогенные технологии» зарегистрировано в Кумертау в январе текущего года. Директору компании Сергею Бессолову принадлежат 60% в уставном капитале компании, Рустаму Яруллину – 40%. Господин Бессолов также является соучредителем НКО Фонда парламентариев тюркского мира и ООО «РМГВолга», занимающегося оптовой продажей фармакологической продукции.

Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн руб. собственных и заемных средств, рассказал вчера "Ъ" Сергей Бессолов. Среди инвесторов несколько предприятий из Башкирии и других регионов России, отметил он. Их названия господин Бессолов назвать отказался. В ближайшее время они войдут в состав учредителей «Башкирских криогенных технологий», признался собеседник. Вернуть вложенные средства инвестор планирует в течение 3-5 лет. «В Башкирии нет больших серьезных производителей, которые могли бы удовлетворить потребности рынка», — заявил господин Бессолов.

Для реализации проекта компания покупает в Кумертау одноэтажное здание бывшего машиностроительного завода «Искра» площадью 1 тыс. кв. м. Сумму покупки господин Бессолов назвать отказался, сказав, что она «небольшая» и что переговоры с владельцем здания пока не завершены.

Оборудование для производства у компании частично есть, остальное закупят у российских производителей, рассказал Сергей Бессолов. «Мы можем смонтировать оборудование и начать работу через три месяца, но все зависит от того, когда мы получим все необходимые разрешения. Надеемся, что к осени мы запустим производство», — сказал он, добавив, что на предприятии будут работать 17 человек.

По данным "Ъ", максимальная стоимость, по которой башкирские больницы закупают медицинский кислород, составляет 65-70 тыс. руб. за одну тонну. Один ковид-госпиталь в Башкирии в сутки расходует около 4-5 т.

В министерстве экономического развития Башкирии вчера сообщили "Ъ", что статус резидента ТОСЭР гарантирует для «Башкирских криогенных технологий» ряд налоговых льгот. Первые пять лет компания не будет платить федеральную часть налога на прибыль, региональная часть составит 5%, в последующие пять лет ставка на региональном уровне не превысит 10% (для компаний-нерезидентов ТОСЭР ставка составляет 20%). Кроме того, инвестор в течение десяти лет будет полностью освобожден от налога на имущество и земельного налога.

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что проблем с поставкой газов в медучреждения республики нет. Вопрос закупки газов у «Башкирских криогенных технологий», как отметили в ведомстве, будет решаться в ходе конкурсных процедур и только после запуска производства.

Коммерческий директор московского ООО «Текомакс-Мск» (производит медицинское оборудование, в том числе системы медицинских газов и кислородные концентраторы) Александр Мирошников отмечает, что башкирский производитель сможет окупить вложения за несколько лет, если будет продавать газы не только больницам, но и компаниям, не связанным с медициной. По словам господина Мирошникова, больницам выгодно закупать медицинские газы, если расстояние от места доставки до медучреждения не больше нескольких сотен километров. В противном случае, больница вынуждена оплачивать «недешевую» транспортировку. Некоторые российские больницы в таких случаях покупают и устанавливают кислородные концентраторы — устройства, синтезирующие кислород из воздуха, отметил он.

Директор ПСК «Аналитика» (устанавливает в больницах Башкирии медоборудование) Фарит Лукманов высоко оценивает шансы инвестора на успешную реализацию проекта. «При условии небольшого количества сотрудников, нормальных условий по налогам и выгодного решения по вопросу с транспортировкой, они быстро окупят вложения», — полагает он. В период пандемии в несколько раз выросли спрос и цена на медицинский кислород, при этом производством медицинских газов в России занимаются всего несколько компаний, отметил он. В настоящее время в больницы Башкирии, по словам господина Лукманова, газ поставляют местные фирмы, которые закупают его в других регионах. Медучреждениям Башкирии, по его словам, выгодно, чтобы в республике появилось производство медицинских газов, так как в таком случае цена на них упадет.

Дарья Кучеренко