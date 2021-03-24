Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между банком и регионом. Стороны закрепили намерения о совместной реализации крупных инвестпроектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса. Среди других региональных инициатив, которые банк планирует поддержать, — проекты Корпорации развития Пермского края по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.

«Интеррос» Владимира Потанина предложил другому крупному акционеру «Норникеля»— «Русалу» — минимизировать выплату дивидендов за 2020 год. По действующей дивидендной формуле, компания должна перечислить акционерам около $3,5. Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин назвал эту сумму чрезмерной с учетом стоящих перед «Норникелем» задач и всей обстановки вокруг дивидендов. По его словам, «Интеррос», кроме того, предлагает договориться об изменении дивидендного подхода не в 2023 году, а уже сейчас, и платить от free cash flow за минусом затрат на текущую деятельность и развитие, а не от EBITDA, не учитывающего капитальные вложения. рассказал Батехин. «Русал» настаивает на привязке дивидендов к EBITDA, при том что сам «Русал» и En+ свои дивиденды рассчитывают как раз исходя из free cash flow. Ограничить дивиденды «Норникеля» Потанин предлагал и до разлива топлива в Норильске. За месяц до этого он заявил, что во время кризиса «не надо раздражать людей высокими дивидендами».

Крупнейший китайский сервис такси Didi склоняется к выбору Нью-Йорка для проведения IPO и ожидает, что в ходе него компания будет оценена в $100 млрд. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники. По их данным, китайская компания также рассматривает возможность проведения второго размещения в Гонконге после того, как пройдет IPO в Нью-Йорке.